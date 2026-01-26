「日本タレント名鑑2026（書籍版）」発売！創刊56年を迎える、キャスティング業界の必携書！

株式会社VIPタイムズ社

『日本タレント名鑑（書籍）』2026年度版は、おかげさまで創刊56周年を迎えました。

1970年の創刊以来、テレビ番組・映画・コマーシャル・舞台など、各メディアで活躍するタレントの顔写真・プロフィール・所属プロダクション情報を掲載する“キャスティング業界の必携書”として、各メディアの制作現場（放送局・広告代理店・映画配給会社・出版社等）をはじめ、一般のファンの方々に至るまで幅広くご愛用頂いております。



また、書籍と並行して展開している会員制キャスティング業務用データベース『タレメcasting』（ https://www.talemecasting.com/ ）は、日本タレント名鑑に登録されている約３万名のタレントプロフィールを条件にあわせて絞込み検索や、最新のプロフィール閲覧が可能となっており、『日本タレント名鑑（書籍）』と併せてご活用いただいております。





電子書籍版は2月上旬頃発売予定です。



■『日本タレント名鑑2026』媒体概要



発売日：2026年1月26日

判型：B5判

頁数：1006頁

定価：本体10,000円 + 税

ISBN：978-4-904674-17-8



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社VIPタイムズ社 https://www.vip-times.co.jp/

TEL：03-5358-4348

mail：inq@vip-times.co.jp