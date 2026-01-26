セレクションアンドバリエーション株式会社

組織・人事コンサルティングファームであるセレクションアンドバリエーション株式会社（以下、当社、東京都千代田区丸の内、大阪市西区、名古屋市西区 / 代表取締役社長：平康慶浩/ URL：https://sele-vari.co.jp/ ）は『【30分で解説】人材タイプ分析から始める人材ポートフォリオの考え方』セミナーを2026年2月24日（火）12:15～12:45に開催することをお知らせいたします。

概要

なぜ人事施策が効かないのか-

採用を強化しても、育成に力を入れても、評価制度を見直してもなぜか組織の成果が伸びない。

その背景には、「人が足りない」のではなく、「人材の構成や役割分担が、戦略に合っていない」という問題が潜んでいるケースが多くあります。



多くの企業では、個々人のスキルや評価には目を向けていても、「今の事業・戦略に対して、どのタイプの人材が、どの比率で存在しているべきか」という視点で組織全体を捉え直す機会は多くありません。



本セミナーでは、人材を能力や役割ではなく「タイプ」という視点で整理し、組織全体をポートフォリオとして可視化する考え方を、30分でコンパクトに解説します。



エンゲージメントサーベイや評価制度では見えにくい「組織の人材構造」を可視化することで、採用すべき人材、育成すべき人材、配置を見直すべきポイントが明確になり、人事施策の優先順位が整理されていきます。

人事施策の優先順位に悩んでいる企業にとって、次の一手を考えるための思考整理の場となるセミナーです。

【お申し込みはこちらから】

https://sele-vari.co.jp/seminar/202602241/

プログラム



1．なぜ人事施策が噛み合わなくなるのか

・ 「人が足りない」「成果が出ない」組織に共通する“構成の歪み”

・ 採用・育成・配置がバラバラになる典型パターン

・ 組織を部分最適で見てしまう弊害



2．人材タイプ・ポートフォリオという考え方

・ 人材を「役割」ではなく「タイプ」で捉える視点

・ 組織全体を俯瞰するポートフォリオ分析の全体像

・ よくある人材構成の偏りパターン



3．ポートフォリオ分析を人事施策につなげる

・ 採用・育成・配置への具体的な活用イメージ

・ 経営戦略と人材構成をどう接続するか

・ 分析を一過性で終わらせないためのポイント



※一部内容変更の可能性があります

開催概要

開催日程： 2026年2月24日（火）12:15～12:45

開催形式： Zoomによるオンライン開催

参加費用： 無料

＜ご注意事項＞

※同業他社様、学生の方、個人事業主様にはお申込みをご遠慮頂いております。

※本セミナーは「Zoom」にて実施いたします。事前にZoomアプリのダウンロードおよび、接続をご確認ください。

※視聴URLのご本人様以外への共有は固くお断りいたします。

※本セミナーの録画・録音・撮影、セミナー資料等の無断転用は固くお断りいたします。

登壇者

瓜阪 彰悟

新卒でセレクションアンドバリエーションに参画。加工機器製造企業、電気部品製造企業の人事制度改定や精密機器製造企業における取締役会・コーポレートガバナンス改定を始めとした人事コンサルティング業務に従事。 主に、人事現状分析を踏まえた組織課題特定、従業員満足度調査の設計・実施、ガバナンス制度を踏まえた役員報酬制度設計の分野に携わる。

セレクションアンドバリエーション株式会社について

「組織・人事領域」に特化した高い専門性を持つ人事コンサルティングファーム。東証一部上場企業から従業員数数十名規模の中小企業まで多様な業種、規模の企業に対して戦略実現と業績向上に資する変革を支援。

企業の人事戦略策定、人事制度設計、人事制度運用、組織風土改善、その他経営幹部教育など、人と組織にかかる変革を促進している。

■「ジョブ型雇用」にいち早く対応した実績をもとに改革を支援

代表の平康は、90年代の成果主義人事制度が広がっていた時代にいち早く大手電機メーカーに対し、ジョブ型雇用に対応した人事制度導入を実現しました。以来、新卒一括採用、年功序列昇格、定期昇給、終身雇用に対し「本当に企業は成長できるか」「事業を伸ばし利益を出すために人事にできることは何か」を問いかけつつ200社以上の変革を支援してきました。

今私たちはコロナショックによる働き方の変化、ライフスタイルの変化をもとに、ピンチをチャンスとして伸ばすためのマネジメント変革を支援しています。

■2020年度以降のご支援実績企業の一部

製薬業（東証プライム上場）

ITプラットフォーマー（東証プライム上場）

専門商社（東証プライム上場）

システム開発業（東証プライム上場）

監査法人系コンサルティングファーム

通信建設業（東証プライム上場）

その他非上場企業（製造業、サービス業等）

【会社概要】

ミッション： 企業と個人の成長をあたりまえにする

会社名： セレクションアンドバリエーション株式会社

本社所在地： 〒550-0005 大阪府大阪市西区西本町1丁目2-17 本町グランドビル 7F

事業内容： 組織・人事コンサルティング

設立： 2006年3月有限会社として設立（2011年6月株式会社化）

会社HP： https://sele-vari.co.jp/