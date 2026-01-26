【CLASKA ONLINE SHOP】2026 WINTER ″MORE″ SALEを1月26日（月）より開催
株式会社クラスカ
CLASKA ONLINE SHOP :
https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1988159
Instagram＞ :
https://www.instagram.com/claska_online_shop/
株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）が運営する「CLASKA ONLINE SHOP」にて、1月26日（月）より「2026 WINTER MORE SALE」を開催します。
オリジナルアパレルを中心に、生活雑貨、キッズ＆ベビー用ファッション雑貨、レインブーツなど今季のセールアイテムを、さらに10%OFFの価格でお買い求めいただけます。
春先に着用できる素材のトップスやアウター、飽きのこないベーシックなデザインのニットやパンツもラインナップ。
この機会に、お得にお買い物をお楽しみください。
CLASKA ONLINE SHOP :
https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1988159
「CLASKA ONLINE SHOP」の最新情報は、公式インスタグラムで発信しています。
是非ご覧ください。
Instagram＞ :
https://www.instagram.com/claska_online_shop/