【CLASKA ONLINE SHOP】2026 WINTER ″MORE″ SALEを1月26日（月）より開催

株式会社クラスカ

株式会社クラスカ（本社：東京都港区南青山2-24-15 青山タワービル9F）が運営する「CLASKA ONLINE SHOP」にて、1月26日（月）より「2026 WINTER MORE SALE」を開催します。

オリジナルアパレルを中心に、生活雑貨、キッズ＆ベビー用ファッション雑貨、レインブーツなど今季のセールアイテムを、さらに10%OFFの価格でお買い求めいただけます。

春先に着用できる素材のトップスやアウター、飽きのこないベーシックなデザインのニットやパンツもラインナップ。

この機会に、お得にお買い物をお楽しみください。

CLASKA ONLINE SHOP :https://www.claskashop.com/?mode=grp&gid=1988159

「CLASKA ONLINE SHOP」の最新情報は、公式インスタグラムで発信しています。

是非ご覧ください。

Instagram＞ :https://www.instagram.com/claska_online_shop/