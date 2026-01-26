全粒粉量アップ！(※当社従来品比)さらにしっとりやわらかく。「超熟ロール全粒粉&オーツ麦入り 6個入」2026年2月1日（日）リニューアル発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、「超熟ロール全粒粉&オーツ麦入り 6個入」を、2026年2月1日（日）より東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州にてリニューアル発売いたします。

「超熟ロール全粒粉&オーツ麦入り 6個入」は、全粒粉とオーツ麦の香ばしさや、はちみつのほのかな甘みが感じられる、アレンジしてもそのままでもおいしくお召し上がりいただけるロールパンです。全粒粉やオーツ麦を使用している“健康感”と、ふんわりしっとりとした食感が支持され、発売以来多くのお客さまにご愛顧いただいています。

今回のリニューアルでは、商品中の全粒粉量を18％アップ（当社従来品比）。これにより1個当たりの食物繊維量は現行品の1.7gから1.9gになります。また、やわらかくしっとりした食感をより高めました。お客さまから評価いただいている「雑穀の香ばしさとはちみつの甘さ」は、変わらずにお楽しみいただけます。

パッケージはより商品が見えやすく、「超熟ロール」の形や食感をイメージさせる丸みを帯びたデザインに変更。「超熟ロール 6個入」、「超熟ロールレーズン 6個入」も同日パッケージをリニューアルします。

【シリーズ一覧】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/534_1_48ab0a1d2a26877c36ce6d7d55b378ff.jpg?v=202601260321 ]

