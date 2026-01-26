″糖質が気になるけどおやつも食べたい！″に応える「低糖質フィナンシェ 2個入」2026年2月1日（日）新発売

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社(Pasco)は、糖質が気になる方も気分に合わせて気軽に食べられるおいしいパン・菓子を目指した「低糖質」シリーズの新商品として、糖質オフで食物繊維も摂れる「低糖質フィナンシェ 2個入」を2026年2月1日（日）より関東、中部、関西、中国、四国地区にて発売します。

「低糖質フィナンシェ 2個入」は、アーモンドパウダー、ヘーゼルナッツパウダー、はちみつを使用し、味わいにこだわりながらも糖質控えめ、食物繊維も摂れる国産小麦のフィナンシェです。糖質が気になる方に多い"おやつを我慢するのがつらい"というお困りごとにお応えして、「低糖質×菓子」の商品ラインアップを拡充しました。1個当たりの糖質は8.0g*、食物繊維が4.9g含まれています。

*日本食品標準成分表2015年版バターケーキとの比較で、100g当たり糖質40％オフ

■商品情報[表: https://prtimes.jp/data/corp/36645/table/532_1_56d7f834acf8c0e98b928257ec73d459.jpg?v=202601260321 ]

ロカボ(R)とは

「一般社団法人 食・楽・健康協会」が提唱する、1食に摂取する糖質量を20~40gとして1日に3食摂取し、間食も加えて、1日に摂取する糖質量を合計70~130gに抑え、おいしく・楽しく食べて健康を目指すゆるやかな糖質制限(適正糖質)のことです。

「低糖質」シリーズ

Pascoの「低糖質」シリーズでは、「ロカボ(R)」の1日の食べ方を目指す上で、主菜・副菜と合わせて、1食の糖質量が20~40gに収まるように設計しています。また、健康要素をプラスした「ロカボプラス」の考え方を取り入れ、低糖質であることに加え、「1食当たり食物繊維10g以上」または「1食当たりたんぱく質10g以上」の条件を満たす商品も一部販売しています。

https://www.pasconet.co.jp/teitoushitsu/

