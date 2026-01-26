ミュージックブースト発！″日本一かわいい女子高生″『今日、好きになりました。ニュージーランド編』参加の「武田 晴安」デビューシングル「あちこちロマンチック」MVが公開2日で100万回再生突破！

株式会社ミュージックブースト

株式会社ミュージックブースト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：篠原 正之）が企画・運営を行う「NEW VOCALIST PROGRAM」に参加中の女子高生シンガーソングライター武田 晴安のデビューシングル「あちこちロマンチック」「カタオモイ」が1月23日（金）2曲同時配信リリース。「あちこちロマンチック」Music VideoがYouTube公開2日で100万回再生を記録しました。

2024年「女子高生ミスコン2024」グランプリを受賞。 翌2025年にはABEMAの大人気恋愛リアリティショー『今日、好きになりました。ニュージーランド編』に参加し、“日本一かわいい女子高校生”として一躍注目を集めた武田 晴安。アーティストとしての第一歩を刻むデビューシングルは、2曲同時リリース。

高校生ならではの感性で共感を呼ぶ、POPでキュートなラブソング「あちこちロマンチック」

高校生活を終える今だからこそ描けた、 不器用でまっすぐな想いを綴った「カタオモイ」

“今しか歌えない言葉”と“今だから届く感情”

武田 晴安の等身大が詰まった作品となっております。

公開から2日でYouTube100万回再生を記録した「あちこちロマンチック」のMusic Videoには、武田 晴安と同じく『今日、好きになりました』参加者である永瀬さら、榊原樹里、佐藤芹菜も出演しており、ティーン世代を中心に、幅広い層から注目が集まっています。

【作品情報】

武田 晴安

「あちこちロマンチック」

2026.1.23 [Fri] Digital Release

https://linkco.re/nfhFtZ2B

あちこちロマンチック／ 武田 晴安（Official Music Video）

https://youtu.be/qEfj65093Qo

武田 晴安

「カタオモイ」

2026.1.23 [Fri] Digital Release

https://linkco.re/A1DhehdD

カタオモイ／ 武田 晴安（Official Music Video）

https://youtu.be/TbYKUf32MuQ

【武田 晴安 PROFILE】

現役高校生の17歳。「女子高生ミスコン2024」グランプリを受賞後、2025年にはABEMA「今日、好きになりました。ニュージーランド編」に参加し、“日本一かわいい女子高校生”として一躍注目を集める。現在はアーティストとしても活動し、TikTokを中心に歌唱動画を発信。投稿の平均再生数は60万回を記録するなど、SNS上でも高い支持を獲得している。

高いビジュアルインパクトと透明感あふれる歌声を武器に、10代を中心とした若年層から急速に人気を拡大中。次世代ポップシーンを担う存在として、大きな期待が寄せられている。

https://www.tiktok.com/@____harua_

https://www.instagram.com/____harua_

【会社概要】

株式会社ミュージックブースト

代表取締役社長 篠原 正之

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目11番6号 ラウンドクロス渋谷

https://musicboost.jp/

オリジナル楽曲制作を含む、ボーカリストブーストパッケージを提供し、歌手活動の第一歩を支援する、新時代のプログラム『NEW VOCALIST PROGRAM』を運営。

https://musicboost.jp/lp/