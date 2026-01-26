【三重県桑名市】1月31日(土)グローバルフェスタ2026を開催

株式会社ポニーキャニオン

東海道の42番目の宿場町で歴史文化が街に残る三重県桑名市は、名古屋駅から電車で約20分とアクセスの良さ、住みよさにより近年外国籍市民が増加し、現在約6000人を超える方々が暮らしています。

そんな桑名市では「世界に開かれたまち」を目指し、市役所内では“外国人にとっても優しいまち”に向けて2024年6月より、外国人支援コンシェルジュサービスを開始するなど、さまざまな取り組みを進めています。

取り組みの一環で、2024年11月に「GLOBAL FESTA 2024 in 桑名ほんぱく」を初開催、今回は、前回からコンテンツをさらに増やし、多くの方々に国際交流を楽しんでいただけるイベントを開催します。

■KUWANA GLOBAL FESTA 2026 in 桑名ほんぱく

日時：2026年１月31日(土) 10:30～15:00

場所：くわなメディアライヴ １階多目的ホール（三重県桑名市中央町３丁目７９(https://maps.app.goo.gl/4jDGPfF4rw3SYb3Q9)）

桑名駅・西桑名駅から徒歩約10分

＜概要＞

当日はみんなで楽しく交流できる世界のあそびや民族衣装体験コーナーなどがあります。

下記時間では、豪華お菓子セットがもらえる！？クイズ大会や交流会も実施予定です。

１.11:30～ ２.13:30～ ３.14:30～

また、クイズラリーやアンケート回答で、世界のお菓子がもらえます。

さらにEnglish Friendly Cityの公式Instagramをフォローで、英語の国のお菓子もプレゼント！

▼前回の「GLOBAL FESTA 2024 in ほんぱく」の様子

ゲームや食を通して、楽しみながらさまざまな国について知ることのできるイベントです。

市内外の方、どなたでも事前予約不要・参加費無料で楽しめるイベントとなっておりますので、ぜひお気軽にお越しください！

「本物力こそ、桑名力」をキャッチフレーズとして掲げる三重県桑名市。

(株)ポニーキャニオンは、桑名市が目指す「世界に向けて開かれたまち」の実現に向けて、同市と連携し、国際化推進の取り組みを展開しています。

桑名市役所ホームページ：https://www.city.kuwana.lg.jp/

桑名ほんぱく公式Webサイト：https://kuwanahonpaku.net/

桑名市EFC公式Instagram：https://www.instagram.com/kuwana_english_friendly_city/

桑名ほんぱく公式Instagram：https://www.instagram.com/kuwana_honpaku/

▼桑名市のこれまでの取り組み

・桑名市役所内に外国人支援コンシェルジュサービスを開設。「外国人にも優しいまち」を目指し、様々な取り組みがスタート(https://news.ponycanyon.co.jp/2024/09/102520)（2024年9月）

・世界の文化を体験する「グローバルフェスタ2024」初開催！(https://news.ponycanyon.co.jp/2024/12/106666)（2024年12月）

・桑名市の多文化共生プロジェクト「イングリッシュ・フレンドリー・シティ」アンバサダーにクリス・グレン氏が就任！(https://news.ponycanyon.co.jp/2025/01/108275)（2025年1月）

・グローバル人材育成を目指した返済不要の海外留学支援奨学金 申請受付開始(https://news.ponycanyon.co.jp/2025/05/111238)（2025年5月）

・外国人支援コンシェルジュサービス開設から1年 ～利用件数は延べ3000件以上(https://news.ponycanyon.co.jp/2025/07/112810)（2025年7月）

・「English Friendly City（イングリッシュ・フレンドリー・シティ）」ロゴが完成！(https://news.ponycanyon.co.jp/2025/08/113738)（2025年8月）

・「歴史×英語」をテーマにした街歩きイベントを開催(https://news.ponycanyon.co.jp/2025/10/115614)（2025年10月）

・日本一やかましい祭・石取祭 世界最大級の英語訪日メディア「Japan Guide」で紹介(https://news.ponycanyon.co.jp/2025/11/115984)（2025年11月）