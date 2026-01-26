【AnyGift】最短1週間で実現！デジタルと物理カードを自由に選べる「企業オリジナルギフト」の提供を本格開始

AnyReach株式会社

eギフトプラットフォーム「AnyGift（エニーギフト）」を運営するAnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、法人向けソリューションとして、物理カードとデジタルギフトの双方を選択可能な、完全オリジナルデザインの「ギフトサービス」の提供を本格開始したことをお知らせいたします。

背景：ハイブリッドワーク時代の「贈り方」の多様化

デジタルギフトは利便性が高い一方、特別な式典や対面シーンでは「形に残るもの」が求められます。資料によると、多くの企業が「従業員の好みの多様化」や「配送・管理の手間」に悩んでいます 。AnyReachは、この課題を解決するため、「今すぐURLで贈るデジタル形式」と「ブランド価値を伝える物理カード形式」の両方を選択・併用できる、新たなギフト体験を提供します。

デジタルタイプ・物理カードタイプ「選べる2つの形式」

用途や予算、納期に合わせて最適な形式を選択いただけます。

- 【デジタルギフトタイプ】最短1営業日で納品可能LINEやメール、SlackでギフトURLを一斉送信して送付します。 配送先住所の収集が不要で、管理コストをゼロにできます。- 【物理カードタイプ】最短1週間～3週間で納品可能高級感のあるオリジナルデザインカードを作成。周年記念や表彰など、対面で「感謝の重み」を伝えたいシーンに最適です。

本サービス 3つの特徴

- 5万商品から自由に選べるカスタマイズ性食品、コスメ、ガジェットなど、予算（3,000円～20,000円超）に合わせて従業員が「本当に欲しいもの」を選べるラインナップを構築できます 。単品タイプもカタログタイプも選択することが可能です。- 企業ブランディングを最大化するカスタマイズギフト会社ロゴ、周年記念メッセージなどを受取画面に自由に配置できます。「会社からの感謝」が伝わる特別仕様に。- 配送不要・URLを送るだけLINEやメールでギフトURLを一斉送信。会員登録不要で、従業員が受け取り住所を入力して完了。配送手配の手間をゼロに。

商品例

導入事例：Coral Capital様

投資家向けイベントにて、名札の裏にeギフトのQRコードを印刷して配布。従来のノベルティ制作（30～50日）に比べ、2週間足らずで準備が完了し、参加者に「選ぶ楽しさ」と「持ち帰りの手軽さ」を提供しました。

■ 料金プラン

- 初期費用：無料- 利用手数料：商品代金の10%- カスタマイズ費用：カード制作枚数やデザイン仕様に応じて別途お見積り。

デザイン制作費「完全無料」キャンペーン実施中！

期間限定で「オリジナルデザイン制作代行キャンペーン」を実施いたします。

通常、オリジナルカタログギフトの制作にかかる「物理カード」や「デジタル受取画面」のデザイン制作費用を、2026年3月までにお問い合わせいただいた企業様限定で全額無料とさせていただきます。

- 丸投げOKロゴデータや素材をお渡しいただくだけで、プロのデザイナーが貴社専用のカード・画面デザインをすべて作成します。- 物理・デジタルの両対応手元に残る物理カードのデザインから、スマホで見るギフト受取画面まで一貫してプロデュースいたします。

デザインの知識やツールは一切不要。担当者様の手間を最小限に抑え、洗練された自社ブランドギフトを完成させます。

「自社専用のサンプルが見てみたい」「まずは予算感を知りたい」という段階でのご相談も大歓迎です。この機会に、世界に一つだけのオリジナルカタログギフトを作ってみませんか？

会社概要

会社名 : AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL : https://anyreach.co.jp/

代表者 : 代表取締役 中島 功之祐

事業内容： eギフト機能を導入できる「AnyGift」の運営、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」の運営、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp



