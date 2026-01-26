次世代VTuber＆シンガー発掘オーディション開催!!「Vコレ NEXT SINGER AUDITION 2026」エントリー開始

株式会社CHET Group

「クリエイティビティ×テクノロジー」でIP開発を行う株式会社CHET Group（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池祐輔）は、バーチャルとリアルの垣根を超えた次世代アーティストの発掘を目的としたオーディション「Vコレ NEXT SINGER AUDITION 2026」の募集を開始しました。

本オーディションは、VTuber・Vライバーなどのバーチャル活動者と、シンガー・声優・アイドルなどの顔出し活動者の双方を対象に、新たな才能を発掘し、コラボした作品を世に送り出すことを目的としたプロジェクトです。

■ オーディション概要

【オーディション名】

Vコレ NEXT SINGER AUDITION 2026

【募集対象】

１.バーチャル枠：VTuber、Vライバー、Vクリエイターなどのバーチャル活動者

２.シンガー枠：シンガー、声優、アイドルなどの顔出しでの活動を行っている表現者

※それぞれの枠から合格者を選出します。

※2.5次元の方は、メインの活動スタイル枠での参加となります。

※活動実績、キービジュアル、アイコン等の提出物に基づく審査を実施する場合がございます。

【スケジュール】

応募期間：2026年1月26日（月）～2026年2月15日（日）

審査期間：2026年2月17日（水）～2026年3月2日（月）

結果発表：2026年3月5日（木）予定

審査方法：投票審査、拡散審査、歌唱/配信審査

▼オーディションの詳細はこちら

https://arts.chet.com/ad/nextsinger2026(https://arts.chet.com/ad/nextsinger2026)

▼応募は公式LINEから

https://lin.ee/vz4SlXZ(https://lin.ee/vz4SlXZ)

■入賞特典

・V Collection（Vコレ）第二弾楽曲にて、Re-rideコラボアーティストとしてプロジェクトに参加、楽曲は全世界配信リリースします！

・Re-rideとは？

楽曲は、C.H.E.T.が名付けたバトン形式の制作手法「Re-ride（リライド）」を採用。

特定のアーティストが"メインパート"を歌唱し、それ以外のパートを様々なアーティストやクリエイターたちが自由に歌唱することで楽曲を生み出す、未来型共同創作スタイルです。

・第一弾楽曲はこちら

discover / えのぐ feat. C.H.E.T.

配信リンク：https://found.ee/oWLkzF

MV：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=FoXCr2-NyIc ]

【第二弾楽曲のメインアーティスト】

■詩趣ミンゴス / プロフィール

声優今井麻美のVの姿。友人とのコミュニケーションの為に作った、個人系半生Vtuber。

個人ではありながら、2023年10月27日にデビューして以来、数々のVtuberライブに出演。

お声がけして頂いた皆様に全力で恩返しする為に、頑張りたいと思っています！

ママは なつめえりさん

パパは 人生つみこさん

YouTube：https://www.youtube.com/@asamingosu/featured

X：https://x.com/asamingosu

■今井麻美 / プロフィール

出演作：

・「センチメンタルプレリュード」永瀬藍子役

・「THE IDOLM@STER シリーズ」如月千早役

・「STEINS;GATEシリーズ」牧瀬紅莉栖役

・「グランブルーファンタジー」ヴィーラ・リーリエ役

・「ぷよぷよシリーズ」あんどうりんご役

・「超次元ゲイム ネプテューヌ シリーズ」ノワール／ブラックハート役

・「BLAZBLUE CENTRALFICTION Special Edition」ツバキ＝ヤヨイ / イザヨイ役

■日向奈央 / プロフィール

担当 リーダー

誕生日 2001年11月8日

出身地 静岡県

血液型 A型

デビュー 2017年12月25日

特技 ・絡まったネックレスを解くのが得意

気圧の変化がわかる /

・自主練の時、視野が鷹の目になる

座右の銘 憧れは超えるためにある

一言

えのぐのリーダーとしてこれからも

最高を更新し続けられるように歌と

ダンスを日々進化させていきますので、

見守っていてくれると嬉しいです！

よろしくお願いします！！

日向奈央

X：https://twitter.com/hinao_23ku

YouTube：https://www.youtube.com/@NaoHinata_enogu

えのぐ

公式HP：https://www.enogullc.com/

X：https://twitter.com/rbc_geino

YouTube：https://www.youtube.com/@enogu

・番組一部：「V Collection（Vコレクション）」にゲスト出演！

ご自身の活動や告知など自由にPR可能です！

【番組概要】

・番組名：C.H.E.T. Collection

・放送日時：2025年12月より毎週水曜日 23:00～(60分番組)

・番組ページ：https://fm-kyoto.jp/blog/c-h-e-t-collection

・番組構成

一部「V Collection（Vコレクション）」

二部「X Creator（エックスクリエイター）」

【放送局】

α‑STATION FM-KYOTOは1991年7月の開局以来「α波＝心地よさ」をキーワードにこだわりや独自性のつよい街「京都」から音楽やさまざまなカルチャーを発信しているFMラジオ放送局です。

【一部：V Collection（Vコレクション）】

▼メインMC：えのぐ（メンバーが日替わりで担当）

「えのぐ」は2018年3月に結成したVRアイドルグループ。メンバーは、鈴木あんず、白藤環、日向奈央の3人。VRアイドルやバーチャルアイドルを名乗って活動する、たくさんのスターが生まれるための礎（いしずえ）を築いて、道を切り開く、そんな「世界一のVRアイドル」になることに人生を懸けて挑戦している。

2019年、 2021～2024年には世界最大級の女性アイドルフェス 「TOKYO IDOL FESTIVAL」にバーチャルタレントとして唯一出演し、2023年に同イベント内で開催された「アイドル総選挙」では歴戦のアイドルたちに混じってエントリー。予備選挙1位でグランドフィナーレに立ち、本選挙では3位という結果をTIFの歴史に刻んだ。

2024年1月、7年間所属した株式会社岩本町芸能社の廃業により独立。「えのぐ合同会社」を設立し、自らのプロデュースをおこなうかたわら『VRide!』などライブイベントの制作など、リアルとバーチャルの壁を越えて「アイドル」という素敵な文化を楽しむことができる未来を目指して活動している。

公式HP：https://www.enogullc.com/

公式X：https://x.com/rbc_geino

公式YouTube：https://www.youtube.com/@enogu

▼内容

様々な媒体で活躍するVTuber、Vライバーにスポットを当てるトーク&音楽のコーナー。また、VCollectionでは様々な企画や音楽など作品が生まれる予定で最新プロジェクト情報もお届けします。

▼オーディションの詳細はこちら

https://arts.chet.com/ad/nextsinger2026(https://arts.chet.com/ad/nextsinger2026)

▼応募は公式LINEから

https://lin.ee/vz4SlXZ(https://lin.ee/vz4SlXZ)

▼V Collection（Vコレ）とは？

VTuber、Vライバー、ボカロ、ネットクリエイターなど形式にとらわれない新しいアーティストバーチャルコレクションです。

誰でもチャンスがあり、実力で夢やチャンスを掴める機会の提供を目指したこれまでにないクランです。

公式X：https://x.com/V_Collection_A

▼C.H.E.T.とは？

Artist Organization 「C.H.E.T.」（チェット）は、潜在的アーティストの「表現したい」という思いを起点に創造を始められる場を提供し、クリエイティブ・フォーマットを展開してく、インキュベーション組織およびマルチバース・ユニットです。

公式サイト：https://arts.chet.com/ (https://arts.chet.com/)

■Wanted

CHET Creator

一緒に作品を創作するクリエイター & パートナーを募集しています。

様々なアーティストコラボレーションをご提供します！

募集クリエイター

・楽曲クリエイター

・イラストレーター

・映像クリエイター

・シンガー

・ボカロP

・YouTubeクリエイター

・TikTokクリエイター

・インフルエンサー



応募はこちらから↓

https://line.me/R/ti/p/@858ulobv

＜会社概要＞

会社名：株式会社CHET Group

代表者：代表取締役CEO 小池 祐輔

所在地：東京都品川区上大崎2-15-19 MG目黒駅前ビル

設立：2020年5月

URL：https://chet.com

事業内容：株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援

＜本資料に関するお問合せ先＞

株式会社CHET Group 広報担当

MAIL：pr@chet.co.jp