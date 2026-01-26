1月28日開催 ENEX2026に出展 IHIとのパートナーシップにより、電力代削減・脱炭素に貢献するソリューションを展示
株式会社エナーバンク（共同創業者 代表取締役：村中 健一、本社：東京都中央区）は、株式会社IHIのパートナーとして、2026年1月28日（水）から1月30日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「ENEX2026（地球環境とエネルギーの調和展）」に出展いたします。
ENEXは、エネルギー・環境分野における最新技術やサービスが一堂に会する国内最大級の展示会です。エナーバンクは本展示会において、企業の電力代削減および脱炭素経営の推進に貢献するソリューションを紹介します。
当社ブースでは、エネルギーコストの最適化を通じて企業価値向上を支援する取り組みや、カーボンニュートラル実現に向けた具体的なアプローチについて、パネル展示や説明を通じてわかりやすくご紹介します。IHIとのパートナーシップを通じ、実践的かつ現場目線のエネルギーソリューションを提案してまいります。
エネルギーコストの高騰や脱炭素対応に課題を抱える企業の皆さまにとって、有益な情報をご提供できる機会となっております。ぜひ会場にてエナーバンクの取り組みをご覧ください。
配布パンフレット
IHI HP掲載：https://www.ihi.co.jp/event/2025/1201799_13789.html
出展概要
- 展示会名：ENEX2026（地球環境とエネルギーの調和展）
- 会期：2026年1月28日（水）～1月30日（金）
- 会場：東京ビッグサイト
- 入場料：無料（事前登録制）
- 展示内容：電力代削減、脱炭素に貢献するエネルギーソリューション
- 申し込みURL：https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/invitation/--eP3k0d8YI
■会社概要
株式会社エナーバンク
共同創業者代表取締役：村中 健一 民間事業責任者
共同創業者代表取締役：佐藤 丞吾 官公庁自治体事業責任者
共同創業者取締役CTO：関根 大輔
所在地：103-0027 東京都中央区日本橋2丁目1-17丹生ビル２階
設立：2018年7月
従業員：62名
事業内容：電力オークション「エネオク」の開発、運営
環境価値プラットフォーム「グリーンチケット」の企画、販売
太陽光発電設備導入支援事業「ソラレコ」の企画、販売
エネルギー調達・脱炭素のためのコンシェルジュ「エネパーク」の企画、運営
グリーン電力証書発行事業者 事業者コードA65
非化石価値取引会員番号 Q96
電話：03-6868-8463
URL： https://www.enerbank.co.jp/