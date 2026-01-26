4人組ダンスボーカルグループ『OWV』メンバー佐野文哉出身地・山梨県南部町のPR大使に就任！

吉本興業株式会社

吉本興業所属の4人組ダンスボーカルグループ・OWV（オウブ）のメンバー、佐野文哉（さの ふみや）が、2026年1月23日（金）、自身の出身地である山梨県南部町の「南部町PR大使」に就任しました。

南部町は2025年6月1日に、国内外で活躍する町に縁のある人物を通じて地域の魅力を発信する「南部町PR大使」制度を新設。これを受け、アーティスト活動のみならずマラソンやバラエティ番組でも目覚ましい活躍を続ける佐野文哉が、5人目のPR大使に選出されました。

南部町役場にて行われた委嘱式では、佐野和広町長から「すでにスーパースターの仲間入りをされておりPR大使として適任。これを機にもっともっと大きくなってほしい。ぜひ南部町のPRに努めていただきたい」と期待を込めた激励の言葉とともに、委嘱状が手渡されました。これに対し佐野は「南部町は自分の原点。生まれ育った場所からPR大使に任命いただき、本当に光栄です」と感謝を述べ、「これからの若い世代の明るい未来に、チャレンジの後押しができるよう、一緒に南部町を盛り上げていきたい」と熱く抱負を語りました。

今後はPR大使として、自身のSNSや活動を通じて、南部茶やタケノコといった特産品、南部氏発祥の地としての歴史など、町の多彩な魅力を国内外へ発信していく予定です。

なお、就任後初の公務として、1月25日（日）に開催された「第23回 南部町駅伝・マラソン大会」に特別ゲストとして参加 。芸能界屈指の俊足で知られる佐野の凱旋に、集まった多くの町民から熱い声援が送られ、大会は大盛況のうちに幕を閉じました。

OWV・佐野文哉 プロフィール

佐野文哉（さの ふみや）

吉本興業所属のボーイズグループ「OWV」のダンスリーダー。

気品ある色気とキレのあるダンスでグループのパフォーマンスにエッジをかける。

ラジオDJとしてレギュラー番組を持ち、数多のTV地上波のマラソン企画でタイトルを総なめにし、芸能界最速を誇る。

