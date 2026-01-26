ELVIS にハマり53年。彼に人生を捧げた“ロカビリー・シンガー”ビリー諸川が、20世紀のスーパースターELVIS PRESLEYに迫る！

株式会社ジャパンエフエムネットワーク

株式会社ジャパンエフエムネットワーク（以下、JFNC）は『ミッドナイト・ダイバーシティー～正気のSaturday Night～』（５週目スペシャル）として、「THIS IS ELVIS！」を1月31日に放送いたします。

レコード総売上枚数6億枚以上、テレビに出れば視聴率70％以上を記録…など、その全てが規格外。生きていれば、今年1月8日に齢91歳を迎えるはずだった、20世紀のスーパースター＝エルヴィス・プレスリー。今年は、彼の衝撃のデビュー作『エルヴィス・プレスリー登場！』からちょうど70年。

また映画『エルヴィス』（22）の続編のドキュメンタリー映画（バズ・ラーマン監督）の公開も予定されています。

ビリー諸川。15歳の秋の深夜。当時自分が好きだった女の子似の女優シェリー・フェブレー目当てで観た映画『フロリダ万才』。そこに出ていた赤のジャンパー、黒のスラックス姿のキザな男に一目惚れ！彼はその時を機に、「ぼくは生涯エルヴィスになろう！」と誓ったと語る。

初心者も上級者も必聴！ビリー諸川が所蔵する、膨大なエルヴィス・データを基に徹底解剖！

人間＝ELVISの魅力に迫ります！

【番組内容】

○エルヴィスの活動を年代別に検証

1950、60、70年台とスタイル、歌唱法を変え、変貌していったエルヴィス。

歌手、俳優、エンターテイナーとしてスターダムにのしあがったスーパースターの苦悩と喜びを、その研究の第一人者である考察とトリヴィアを交えながら、迫ります！

○エルヴィスから影響受けたミュージシャンたち

ボノ（U2）、ブルース・スプリングスティーン、ボブ・ディラン、デヴィッド・ボウイ、ビヨンセ…。歌唱の面、そしてサウンド・プロダクションの面で、多くのアーティストたちが影響。そんなアーティストたちのエルヴィスへの姿勢を紐解きます。

○推し活「エルヴィス・プレスリー」に人生を捧げたビリー諸川の生き方とは？

＜OA予定曲＞

Elvis Presley楽曲 「That's All Right」 「HEARTBREAK HOTEL」 「HOUND DOG」 「LOVE ME TENDER」「VIVA LAS VEGAS」「How Great Thou Art」「Can't Help Falling In Love」「Always On My Mind」「If I Can Dream」

Elvisに影響を受けた曲 「(Just Like) Starting Over」／John Lennon「Crazy Little Thing Called Love」／Queen 「Tomorrow Is a Long Time」／Bob Dylan「エルビス（仮）」／ザ・クロマニヨンズ 「Blue Moon of Kentucky」／ビリー諸川（弾き語り）

【出演者プロフィール】

ビリー諸川（びりー・もろかわ）

1957年東京大田区生まれ。ロカビリー歌手。

タレント、ライター、司会者など多岐に渡って活動。

エルヴィス・プレスリーに関しては、『エルヴィスに抱かれたギターたち』『THIS IS ELVIS！』をはじめとする著書や、彼の作品のライナーノーツ執筆など多数。

エルヴィスに関する研究者としての一面も持ち合わせている。

【番組概要】

◆番組タイトル：『ミッドナイト・ダイバーシティー～正気のSaturday Night～』 「THIS IS ELVIS！」

◆放送日時：2026年01月31日(土)24:00-26:00

◆ネット局： 青森・岩手・*秋田・山形・*福島・群馬・栃木・新潟・石川・福井・岐阜・三重・滋賀・山陰・岡山・広島・山口・香川・徳島・高知・長崎・*熊本・大分・宮崎・鹿児島・*沖縄

*は25時～26時放送、FM山形のみ 24時～24時55分放送

＊オンエア局情報は変更になる可能性があります。 詳しくは各局タイムテーブルをご確認ください。

＊特別番組、災害などの臨時対応により、やむを得ず変更・中止になる可能性もございます。

予めご了承ください。

＊オンエア地域では、radikoからスマートフォン、PCでも聴取可能です。 https://radiko.jp/

○上記の放送エリア内にお住いの方

⇒無料でお聴き頂けます。※放送後1週間以内であれば、聴き逃し配信もあります。

○放送エリア外にお住いの方

⇒「ラジコプレミアム（有料）」に登録することで、全国のFM・AMラジオ放送を聴くことができます。こちらも放送後1週間以内であれば、聴き逃し配信がございます。

◆番組HP：https://audee.jp/program/show/29829