【初開催】【世界遺産】 ひな祭り発祥の地・奈良で 「平城京 ひいな節（ひいなのせっく）」開催

ひな祭り発祥の地とされる奈良・平城京を舞台に、日本の春の原点ともいえる「ひいな」の文化を現代に伝える文化行事「平城京 ひいな節（ひいなのせっく）」を、2026年2月21日（土）から4月12日（日）まで、世界遺産・平城宮跡歴史公園にて開催いたします。【入場無料】

朱雀門 ひな壇飾り

奈良時代、宮中行事であった上巳の節句や曲水の宴、災厄を人形に託して祓う流し雛の風習が結びつき、現在のひな祭りが生まれました。本イベントでは、こうした歴史的背景を持つ「ひいな文化」を、展示・体験・演出を通して現代に蘇らせます。

イベント名：平城京 ひいな節（ひいなのせっく）

開催期間：2026年2月21日（土）～4月12日（日）

会場：平城宮跡歴史公園（奈良市）

入場料：無料

流し雛ひな八景■ 見どころ１. 朱雀門の大雛壇を中心に、3000体以上の雛人形が並ぶ壮麗な空間

平城宮跡歴史公園・朱雀門前に設置される大雛壇飾りを中心に、園内全施設を使用し、古式雛から変わり雛まで多種多様な雛人形を展示します。

その数は3000体以上に及び、世界遺産の空間に圧巻の景色が広がります。

■ 見どころ２. 奈良時代の風習を体感する「流し雛」と夜間演出

ひな祭りの原型となる上巳の節句をもたらした遣唐使船では、流し雛体験を実施。

また、会場回廊では竹灯籠の灯りが朱雀門まで来場者を誘い、昼とは異なる幻想的な夜の平城宮跡を演出します。

■見どころ３. 体験・参加型コンテンツが充実

ひな祭りワークショップ

お子様向けひな祭り企画

隠れた雛を探す「尋ね雛」

フォトブースエリア

など、世代を問わず楽しめる体験型コンテンツを多数用意しています。

朱雀門 ひな壇つるし雛アートディレクション・コラボレーション

本イベントの公式キャラクターは、ロサンゼルスを拠点に、ウォルト・ディズニー、パラマウント、Fox Entertainment、Funko、Googleなど、世界的企業でキャラクターアートやアートディレクションを手掛けるクインシー・レイ・サトン氏がディレクション。

奈良の筆・炭・和紙といった伝統画材に魅せられ来日し、奈良をこよなく愛する同氏ならではの視点で、「平城京 ひいな節」の世界観を表現しています。

奈良を支える匠との競演

公式キャラクター

会期中は、雛展示を一層彩る高付加価値コンテンツとして、

食事・おみやげ・人力車・衣装体験など、奈良の匠とのコラボレーション企画も展開。

歴史と文化、観光が融合した春の奈良をお楽しみいただけます。

