ADKマーケティング・ソリューションズ、楽天のデジタル広告ソリューションを活用したエンターテインメント企業向けのオリジナル広告パッケージを提供開始

株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：大山 俊哉、以下「ADK MS」）は、楽天グループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼社長：三木谷 浩史、以下「楽天」）が提供するデジタル広告ソリューションを活用したエンターテインメント企業向け広告パッケージを独自に作成し、提供を開始しました。

この広告パッケージは、楽天が運営するオンライン書店「楽天ブックス」にブランド（広告主）のプロモーションコンテンツを公開し、1億以上の楽天会員を基盤とした「楽天エコシステム（経済圏）」の消費行動分析データからブランドのファンと推定される消費者を優先的に誘導し、「楽天ポイント」をインセンティブとした参加型の企画を展開します。ゲームやアニメなどのIPコンテンツにおける既存ファンの興味や期待がソーシャルメディアにも拡散し、そのファンによる熱量の高い発信に触れた周囲の人が新たに流入して興味を持つことで、新規ファンの獲得や、ポジティブな循環を生み出します。

当社はグループビジョンとして「ファングロースパートナー」を掲げ、クライアント企業のマーケティング活動全体を支援し、ビジネス成果に貢献することを目指しています。昨今、注目度の高いリテールメディア（小売業者による広告メディア）の中でも、国内最大級のリテールメディアである楽天のプラットフォームにて、価値ある広告の提供を検討してきました。今回、楽天から提供いただいたソリューションやレポーティングのアイデアを活用し、当社オリジナルの視点を掛け合わせ、第一弾としてゲームやアニメなどのエンターテインメント領域のクライアント企業を想定した立体的な広告パッケージを設計しました。

ADK MS は今後も広告領域をはじめとする様々なソリューションを開発することで、クライアントのビジネス課題の解決に貢献してまいります。

＜株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 会社概要＞

マーケティング領域全般における統合的なソリューションをフルファネルで提供。2021年に始動した事業ブランド「ADK CONNECT」がフラッグシップとなり牽引するデジタル&データドリブン・マーケティング領域では、専門性の高いスペシャリストが組織横断で集結し、クライアントのビジネス成果に貢献する「価値ある顧客体験」をご提案します。

・ADK MSウェブサイト https://www.adkms.jp/