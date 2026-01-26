自分だけのオリジナルデザインの望遠鏡を作って、星空観察をしよう！2月1日（日）開催　モリタウン「手作り望遠鏡ワークショップ＆星空観察会」に協力

株式会社ビクセン

総合光学機器メーカー株式会社ビクセン（本社：埼玉県所沢市、代表取締役：新妻和重）は、2026年2月1日（日）にショッピングセンター モリタウン（東京都昭島市）で行われる「手作り望遠鏡ワークショップ＆星空観察会」に協力いたします。



ビクセンでは、「星を見せる会社」を目指すという企業ビジョンから、星空観望イベントの企画開催、星空を活かした事業コンサルティング、星空案内のための人材育成などの取り組み（『ソラプロジェクト』）を行っています。

本イベントでは、オリジナル望遠鏡を作って星空を観察する、工作と天体観察をお楽しみいただくことができます。

■手作り望遠鏡ワークショップ

スクラッチシートを削り、自分だけのオリジナル望遠鏡を作るワークショップです。

就学前のお子様からご参加いただける簡単な作業で、楽しくデコレーションできます。

完成した自分だけの望遠鏡を使って、星空観察会も併せてお楽しみいただけます。

■星空観察会

ワークショップの後、18:00から自作した望遠鏡やビクセンの天体望遠鏡を使って星空を観察する「星空観察会」を実施。モリタウンから、満月に近い月と木星を観察する特別な時間を提供します。

手作り望遠鏡ワークショップに参加していない方も星空観察会をお楽しみいただけます。

「手作り望遠鏡ワークショップ＆星空観察会」イベント概要

＜手作り望遠鏡ワークショップ＞

■日時：2026年2月1日（日）

１.13:00～13:50

２.14:00～14:50

３.15:00～15:50

４.16:00～16:50

■会場：ショッピングセンター モリタウン 東館1F 光の広場

■受付開始時間：12:00（12:00からすべての回の整理券を配布します。）

■対象：全年齢

■参加方法：お1人様につき、モリタウン専門店街（対象外店舗、対象外商品・サービス等あり）で当日1,000円（税込・合算可）以上お買上げのレシートとモリタウンLINE公式アカウント登録画面を提示。

■定員：各回25名

※小学生以下のお子さまは保護者同伴でご参加ください。

＜星空観察会＞

■日時：2026年2月1日（日）18:00～20:00

■会場：ショッピングセンター モリタウン 飲食店街

■対象：全年齢

■定員：なし

※中学生以下のお子さまは保護者同伴でご参加ください。

※雨天の場合は中止となることがあります。

■会場またはイベントに関する問い合わせ

モリタウン

電話：042-546-0071

詳細はこちら

https://www.moritown.com/event/detail/?id=10388

このイベントの詳細に関するお問い合わせ等は、主催：モリタウンへお願いいたします。

株式会社ビクセン

＜Vixen WEBサイト＞

株式会社ビクセンが企画・協力・協賛しているイベントは、以下のページでお知らせします。

株式会社ビクセン https://www.vixen.co.jp/

公式Facebook https://www.facebook.com/tonakaifanpage

公式X（旧Twitter） https://twitter.com/vixen_japan



また、ビクセンでは星空観望会を始めとする「星を見せるイベント」各種のご依頼を随時承っております。

https://www.vixen.co.jp/event/event_info/



＜株式会社ビクセン 会社概要＞

代表取締役 新妻和重

創業1949年 本社 埼玉県所沢市

天体望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、フィールドスコープ、ルーペなどの設計、製造を行う光学機器メーカー