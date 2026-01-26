高校生パティシエコンテスト「第18回スイーツ甲子園 Supported by 貝印」「貝印賞」受賞の野田鎌田学園高等専修学校（千葉県）と貝印がオリジナルスイーツを共同開発

貝印株式会社

グローバル刃物メーカーの貝印株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長兼COO：遠藤 浩彰）は、2025年9月に決勝大会を開催した高校生パティシエ日本一を決めるコンテスト「第18回スイーツ甲子園 Supported by 貝印」において、道具を適正かつ大切に使用していたチームに贈られる「貝印賞」を受賞した、野田鎌田学園高等専修学校（千葉県）「plaisir (プレジール)」と共同開発したオリジナルスイーツを、2026年2月1日（日）より伊勢丹新宿店本館地下1階で貝印が運営する「KITCHEN STAGE」にて提供開始いたします。

「スイーツ甲子園」は、同一高校の高校生が3人1チームとなり、スイーツづくりのアイディアと腕前を競うコンテストです。食生活の充実や食文化への理解促進、将来のパティシエ育成などを目的に、2008年より貝印が、2020年度からは事業譲渡により産経新聞社が主催しています。

第18回となる2025年度は「ウェディングケーキ」をテーマに、全国121チーム・63校（3人1組）から応募をいただき、9月の全国大会決勝には予選ブロックを勝ち抜いた6チームが出場。当日は、YouTube（スイーツ甲子園事務局）でもライブ配信が行われました。道具を適正かつ大切に使用していたチームに贈られる「貝印賞」は、野田鎌田学園高等専修学校（千葉県）「plaisir（プレジール）」チームが受賞しました。

「貝印賞」を受賞した「plaisir（プレジール）」チームは副賞として、貝印が運営する「KITCHEN STAGE」（東京都新宿区 伊勢丹新宿店本館地下1F）とオリジナルスイーツ『ほろ苦カカオとピスタチオのひと匙』を共同開発。2月1日（日）より「KITCHEN STAGE」にて提供開始いたします。

商品詳細

商品名 ：ほろ苦カカオとピスタチオのひと匙

発売期間：2026年2月1日（日）～2026年2月28日（土）予定

本体価格：単品 \880（税込）

販売店舗：KITCHEN STAGE（東京都新宿区新宿 3-14-1 伊勢丹新宿店本館地下 1F）

※本商品はイートインのみでの販売となります。

※営業時間：10:30～20:00（LO.19:00）

※予告なく入場制限や営業時間の変更、中止を行う場合がございます。

■メニューに込めた思い

お客様層を意識し、私たち自身も大好きな、定番でありながら大人っぽさのある「オレンジ×チョコレート」の組み合わせを選びました。誰にとっても親しみのある味わいの中に、少し特別感のあるデザートにしたいという想いを込めています。

■メニューの魅力

濃厚でなめらかなチョコレートのパンナコッタに、香ばしさとコクを感じるピスタチオアイスを合わせました。仕上げには国産みかんを丁寧に輪切りして乾燥させ、チョコレートのほろ苦さと甘みの余韻に、やさしい柑橘の香りを添えています。

■お客様に楽しんで頂きたいポイント

パンナコッタのなめらかな口溶けと、ドライみかんのパリっとした食感のコントラストです。ひと口ごとに味わいが変化するので、ゆっくりと召し上がりながら、素材の重なりを楽しんでいただきたい大人のデザートです。

「貝印賞」受賞・野田鎌田高等専修学校（千葉県）「plaisir（プレジール）」チーム

2025年9月15日に開催された高校生パティシエ日本一を決めるコンテスト「第18回スイーツ甲子園 supported by 貝印」にて、道具を適正かつ大切に使用していたチームに贈られる“貝印賞“を受賞した野田鎌田学園高等専修学校（千葉県）「plaisir（プレジール）」の早苗沙和さん、渡部莉乃羽さん、岩根瑠依華さんがメニューを考案しました。

KITCHEN STAGEについて

「KITCHEN STAGE」は、2007年に伊勢丹新宿店B1フロアにオープン。2012年春からKaiHouse(貝印株式会社)が運営。3～5週間ごとにさまざまなジャンルの人気料理人や料理研究家たちが考案したメニューをご提供しています。

【店舗情報】

東京都新宿区新宿 3-14-1 伊勢丹新宿店本館地下 1F

明治通り側エレベーター前

営業時間：10:30～20:00（LO.19:00）

貝印株式会社

1908年、刃物の町として有名な岐阜県関市に創業。現在、生活に密着した刃物を中心とするカミソリ、メンズグルーミング、ツメキリなどの身だしなみやビューティーケア、包丁をはじめとする調理・製菓、医療用など1万アイテムにもおよぶ商品を展開し、商品の企画開発から生産、販売、物流までの一連を行っているグローバル刃物メーカー。

本社：東京都千代田区岩本町3-9-5

代表取締役社長兼COO 遠藤 浩彰

https://www.kai-group.com

本件に関する読者の皆様からのお問い合わせ先

貝印株式会社 お客様相談室

〒101-8586 東京都千代田区岩本町3-9-5

TEL：0120-016-410 (フリーアクセス・ひかりワイド)

https://www.kai-group.com