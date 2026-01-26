ヒロクリニックがNIPT全プランの料金を改定しました

医療法人社団福美会

医療法人社団福美会 ヒロクリニック（以下、ヒロクリニック）は、連携医療機関にて実施している新型出生前検査（NIPT）の全プランについて、検査料金の改定を実施いたしました。

この度の価格改定は、妊娠中の不安を抱える方が、経済的な事情で検査をためらうことなく、ご自身のタイミングで最適な検査をご検討いただけるようにという思いから実施いたしました。

新料金のご案内

今回の改定は、提供しているすべてのNIPT検査プランを対象としています。

以下はその一例です。

- 認証施設プラン・Oプラン 旧価格：109,780円（税込） → 新価格：82,500円（税込）- AMプラン 旧価格：208,780円（税込） → 新価格：198,000円（税込）- GMプラン 旧価格：263,780円（税込） → 新価格：264,000円（税込）- FMプラン 旧価格：307,780円（税込） → 新価格：297,000円（税込）

※上記以外のプランについても、すべて同様に価格の見直しを適用しております。

見直しの背景と目的

今回の費用変更は、検査内容や精度、国内の検査体制に変更を加えるものではなく、より多くの方に検査を届けるための費用面での調整となります。 日本ではNIPTの普及率はまだ高くありませんが、欧米では一般的な検査の一つとして定着しています。ヒロクリニックでは、NIPTを必要とする方々が、より身近に、そして安心して検査を受けられるよう、環境整備と情報提供を続けております。

ご予約・ご相談について

検査の詳細や受検の条件、検査の流れなどについては、公式サイトやお電話にて事前にご確認ください。医師の説明を受けたうえで、ご自身に適した検査をご選択いただけます。

ヒロクリニックについて

ヒロクリニックはNIPTの検査実績が68,000件以上(※1)あり、検査結果を1～5日前後でお届けしています。ヒロクリニックのNIPT検査は国内で行っており、結果報告率が99.98％となっています。国内検査なので、これまでに検体輸送時の破損発生や輸送遅延による検体エラーの報告例がありません。

日本の主要都市で展開をしているヒロクリニックでは産婦人科専門医、臨床遺伝専門医、小児科専門医、精神科専門医など各種専門医が協力し診療にあたっております。各院はネットワークでつながっており、各専門医が、妊婦さんのさまざまな質問にお答えすることが可能です。

実際に出産した後は産婦人科の医師ではなく、小児科の医師が対応することが多いため、小児科医の意見を聞くことによってより幅広い知見を得ることができます。

また、これまでのNIPT検査に加えてキプロスのMedicover Genetics社と業務提携をし、微小欠失症候群の検出、228種類の単一遺伝子疾患の検出を行うことができるようになりました。微小欠失症候群の検出は国内で行われているところがないので、株式会社HUMEDITが運営している東京衛生検査所がその分野でのパイオニアとなり、ヒロクリニックで検査を受検できるように連携しております。

・68,000人(※1)が選んだヒロクリニックNIPTの検査

・お近くの医療機関で検査可能！全国連携クリニック拡大中！

・専門医による診療や遠隔診療を実施

・採血以外は自宅で完結

・気軽に相談できるコールセンター完備

・採血後、1日～5日前後で結果をメールでお知らせ

・特急便なら最短翌日で結果をお届け

・東京衛生検査所で行う安心の国内検査

(※1)【調査概要】

・調査期間 ：2020年6月～2025年12月

・調査機関（調査主体）： 東京衛生検査所

・調査対象 ：当院にてNIPT(新型出生前診断)検査を受けた19歳～51歳

・有効回答数（サンプル数）： 約68,000

-------------------------------------------------------

医療法人社団福美会 ヒロクリニックNIPT

URL：https://www.hiro-clinic.or.jp/nipt/

電話番号：0120-16-9629

MAIL：nipt@hiro-c.net







