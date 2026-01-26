丸山製作所の高圧洗浄機が大幅にラインナップ拡充2026年1月よりカタログギフトプレゼントキャンペーンを開始

株式会社丸山製作所

ポンプをコアテクノロジーに高圧洗浄機の製造・販売を行う株式会社丸山製作所（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：内山剛治、以下「当社」）は、エンジン駆動タイプやモータ駆動タイプ、また、油汚れに強い温水の洗浄機など、建設現場や工場、様々なニーズに合わせた選択が可能な高圧洗浄機のラインナップを拡充し、2026年１月より「丸山高圧洗浄機ラインナップ拡充キャンペーン」を開始いたします。

■丸山高圧洗浄機について

当社ではコンパクト設計で高い機動力を誇る製品や、大型重機やタンク、船舶の洗浄に適した製品、エンジンフレームタイプなど、用途に合わせた最新高圧洗浄機を多数ラインナップしています。

●100V カートタイプ 高圧洗浄機

コンパクト設計で高い機動力と洗浄力を実現しています。ガンを握るとモーターが動いて高圧水を噴射し、離すと停止する「オートストップ機能」付です。

●200V カートタイプ 高圧洗浄機

幅広い業界でオールマイティに適用できます。ハンドルや台車にはサビに強いステンレスフレームを採用しています。

●200V フルフレームタイプ 中大型洗浄機

大型重機やタンク、船舶などの洗浄に適したタイプです。吐出圧力30MPaの高圧タイプから水量50Lの大水量タイプまで、豊富なラインナップがあります。

●エンジンフレームタイプ 高圧洗浄機

様々な現場で使えるコンパクト設計の洗浄機です。車両や倉庫への収納性が抜群です。

詳細URL：https://www.maruyama.co.jp/products/22/index.html

■丸山高圧洗浄機ラインナップ拡充キャンペーン概要

キャンペーン期間

2026年1月 ～ 2026年9月末日まで

対象商品

対象の丸山製作所高圧洗浄機

キャンペーン対象機種

■プレゼント内容

対象商品をご購入のうえ、商品に同梱の応募フォームからお申し込みいただいた方全員に、10,000円分のカタログギフトをプレゼントいたします。

カタログギフト画像

■応募方法

商品に同梱されている応募フォームから必要事項をご登録のうえ、ご応募ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d121900-45-96e4bb5a49551e09841c5d802e95aa8c.pdf

本キャンペーンを通じて、より多くの皆様に丸山製作所の洗浄機をご体感いただけることを目指しております。今後とも洗浄に対する課題解決に向け製品開発とサービス提供に努めてまいります。

■会社概要

会社名：株式会社 丸山製作所

代表者：代表取締役社長 内山剛治

本社所在地：東京都千代田区内神田3-4-15

創業：1895年（設立：1937年）

事業内容：農業用機械（防除機、林業機械ほか）、環境衛生用機械、消防機械、工業用機械、洗浄用機械、建設機械、原動機、自動車その他農業関連車輌の製造・販売、管工事・消防施設工事の設計施工請負、不動産賃貸業

URL：https://www.maruyama.co.jp/