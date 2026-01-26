大屋根リングを活用した石川県珠洲市復興事業の支援に関する協定締結

一般社団法人関西イノベーションセンター

一般社団法人関西イノベーションセンター（以下 MUIC Kansai）は、珠洲市、特定非営利活動法人ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク、ファーストウッド株式会社と共に、2025大阪・関西万博に建設された大屋根リングの木材を、珠洲市復興公営住宅等に活用する為、リング木材の運搬管理・活用計画について、事業連携協定を締結しました。

(調印式の画像)

(リング木材活用イメージ)

【活用概要】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/94621/table/149_1_7ea54651bc509c51b5738f2e9e1fae24.jpg?v=202601260321 ]

【スケジュール】[表2: https://prtimes.jp/data/corp/94621/table/149_2_e06358d1e8bb5ab995ecb4eb72532751.jpg?v=202601260321 ]

MUIC Kansaiは、万博の会場内サポートであるユニバーサルツーリズムプロジェクト「LET’S EXPO」をはじめ、万博レガシーの社会実装プラットフォームを生み出す拠点として活動しております。本事業連携協定の締結により、MUIC Kansaiとしては初めて万博のハードレガシーを継承するとともに、珠洲市復興事業を迅速かつ丁寧に推進して参ります。