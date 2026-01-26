世界最大級の環境アクション「EARTH HOUR（アースアワー）2026」を3月28日(土)実施

WWFジャパン

公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（東京都港区、会長：末吉竹二郎、以下 WWFジャパン）は、世界中の人々が同じ日・同じ時刻に1時間明かりを消して、地球温暖化防止と生物多様性保全への意思を表明する世界最大級の環境アクション「EARTH HOUR （アースアワー）2026」を2026年3月28日（土）午後8時30分～9時30分に実施します。

■20周年を迎えるEARTH HOUR（アースアワー）

アースアワーは、世界中の人々が同じ日・同じ時間に明かりを消し、地球温暖化防止と生物多様性保全への意思を示す国際的な環境アクションです。毎年3月下旬の土曜日に、現地時間の午後8時30分を迎えた地域から1時間消灯を行ないます。日付変更線に近い南太平洋諸国から消灯が始まり、消灯とともに人々の想いが地球を一周します。

EARTH HOURは、2006年にWWFオーストラリア・シドニーでアイデアが生まれてから、今年で20周年となります。現在では世界中の国と地域の人々・自治体・企業などが参加し、消灯アクションのほか、地球を想うさまざまなイベントや情報発信も世界各地で行なわれ、世界最大級の環境アクションに成長しました。

昨年は、オーストラリアのシドニー・オペラハウス、中国の上海タワー、イタリアのコロッセオ、フランスのエッフェル塔などが消灯アクションに参加。日本国内では、広島城や原爆ドーム、東京タワー、東京スカイツリー(R)、レインボーブリッジなどのランドスケープが消灯を実施しました。また、消灯を含む、さまざまな環境アクションを実施する旨をWWFジャパンに登録した自治体・企業などの総数は3,423件となり、多くの方が環境アクションに参加しました（2025年3月22日現在）。

■ 関連イベント第1弾はサンゴ礁に関するプラネタリウム上映＆トークイベント

EARTH HOUR 2026関連イベント第1弾として、また3月5日の「サンゴの日」に寄せて、2026年2月22日（日・祝）午後3時30分から港区立みなと科学館でプラネタリウム上映とトークイベント「サンゴ礁の今と未来～サンゴを守るために私たちにできることとは？～」が開催されます（主催：港区立みなと科学館）。

登壇者は、今年からアースアワーサポーターに参加したボーカリスト・コレオグラファーの屋良朝幸さんと、WWFジャパン海洋水産グループの佐々木小枝。360度カメラで撮影した美しいサンゴの映像が広がるプラネタリウム上映と、奄美大島でのサンゴ礁生態系保全プロジェクトの現場を訪れた屋良さんとWWFの専門家によるトークイベントを通じ、地球環境の変化とサンゴ礁保全の大切さをわかりやすく紹介予定です。

※現在、本イベントは定員に達しております。キャンセル、変更による空席の状況は、イベント前日まで「港区立みなと科学館予約サイト」（外部サイト）にてご確認いただけます（イベント当日のみ、下記イベントページでのご案内となります）。

詳細は港区立みなと科学館ウェブサイトをご参照ください。

https://minato-kagaku.tokyo/event/talk-20260222/

なお、WWFジャパンでは、このほかにも、気軽にEARTH HOURに参加できるプログラムを用意していきます。詳細は以下特設ウェブサイトに随時発表していきます。

特設ウェブサイト https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/(https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/)

地球規模で環境の変化が加速するいま、一人ひとりが未来に向けてどのような選択をしていくかが問われています。EARTH HOURは、明かりを消すという小さな行動を通じて、地球の現状に目を向け、次の世代へどのような地球を残すのかを考えるきっかけをつくる取り組みです。20周年を迎える今年、WWFはより多くの方々とともに、気候変動と生物多様性の危機に向き合い、「人と自然が調和して生きられる未来」を実現するための一歩を踏み出せることを願っています。

EARTH HOUR（アースアワー）について

毎年3月下旬の土曜日に、現地時間の午後8時30分を迎えた地域から1時間消灯を行なう環境アクションです。日付変更線に近い南太平洋諸国から消灯が始まり、消灯とともに人々の想いが地球を一周します。2007年にWWFオーストラリアで始まり、現在では世界中の国と地域の人々・自治体・企業などが参加する世界最大級の環境アクションとなっています。

主催：公益財団法人世界自然保護基金ジャパン（WWFジャパン）

特別協賛：ソニーグループ株式会社

協賛：デル・テクノロジーズ株式会社

特設ウェブサイト：https://www.wwf.or.jp/campaign/earthhour-info/2026/

WWFについて

WWFは100カ国以上で活動している環境保全団体で、1961年に設立されました。人と自然が調和して生きられる未来をめざして、失われつつある生物多様性の豊かさの回復や、地球温暖化防止などの活動を行なっています。 https://www.wwf.or.jp