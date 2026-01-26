AIが家事・子育ての負担を軽くする！～毎日バタバタな3児ママが生成AIを1000日間使い倒した実践ガイド～

男子3兄弟を育てる理系ママの著者が実際に家庭で生成AIを使いこなした体験から生まれた、具体的で実用的なAI活用ガイドです。

男子３兄弟を育てる理系ママの著者が、家庭で「生成AI」を1000日間使い倒して“本当に使えた”60の活用例を紹介！

株式会社扶桑社『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』

「今日の夕飯どうしよう」「明日のおでかけ、行き方調べなきゃ」

「え、洗濯機がエラー!? 説明書どこだっけ……」





▼家庭で生成AIが活躍するのはこんなシーン！

家事や子育ては、こんな小さな判断の連続。日々を気合いで乗り切る代わりに「AI」をあなたの暮らしに呼んで、日々の余白を増やす方法を伝えます。

＜例＞疲れすぎて献立がなにも浮かばない！

冷蔵庫の中身と条件を伝えると…即座にメニューを提案してもらえる

＜例＞「明日、漢字テストある」って今言われても…

テスト範囲を写真に撮って送れば、模擬テストが一瞬でできる！あとは印刷するだけ

＜例＞わが子にぴったりのぬり絵が見つからない！

AIに「こんなの作って」と条件を伝えれば「3歳が塗る消防車のぬり絵」が一瞬で完成

▼他にもこんなシーンで活躍！（本書もくじより抜粋）

【Step1 手が止まる瞬間に、AIを呼ぶ】

・夕飯の献立が浮かばない 献立づくりの重圧を手放し「考える」から「選ぶ」へ

・エラーで止まる洗濯機の謎 取説を探さなくても、話せば次が見えてくる

・謝罪メールが書けない 感情と事実を整理すれば 冷静に誠実に伝わる文に

【Step2-1 暮らしの小さな迷いを、AIに預ける】

・比較サイト、選べず溺れる 捨てる条件あえて決めれば 私にとっての正解が浮かぶ

・30分こするも落ちない汚れ 根性ではなく化学で解く 掃除がたちまち実験に

・違いがわからない商品 スペック表を比較させれば 選ぶ基準が見えてくる

【Step2-2 AIに聞いて、子育てを前に進める】

・子連れ外出のルート検索 GoogleMapの“最適”よりも 我が家にとっての正解を

・週末のおでかけ先、兄弟の誰かがいつも我慢 みんなが楽しめる選択は？

・子どもが撮った謎写真 スマホの肥やしが 世界に一つのぬり絵に

【Step2-3 子どもの学びも、AIと一緒に】

・寝る前に明日のテスト発覚 範囲ページを撮って送れば 一瞬で模擬テスト完成

・楽しかったで終わる日記 AIが聞き手になると 思い出が言葉で溢れ出す

・説明が難しい算数の難問 動く図をその場で作れば 見た瞬間に子どもが納得

【Step3 AIに暮らしの一部を任せてみる】

・学校に習い事… 地味に疲れる予定の手入力 カレンダー連携で手放せる

・図書館の本の返却期限 調べる作業を代行させる ついに叶った、解放の日

・我が子の興味をそそる学習ポスターを貼りたい！ ニッチな図解が数分で完成

・デスクトップ散らかり放題 言葉で指示して整理したら 視界スッキリ頭も軽い

【著者プロフィール】

宮崎真理（みやざき まり）

1986年京都府生まれ。神戸大学卒業、同大学大学院修了後、オムロン株式会社で技術職として勤務。妊娠・出産を機に退職し、現在は男子3兄弟（小6・小4・3歳）を育てる日々を送っている。日々の家事や育児に生成AIを取り入れた体験を、Xやnoteで発信している。講談社『with class mama(https://withonline.jp/authors/9miIK)』でコラムニストとしても活動。NHK『チルシル』、日本テレビ『DayDay.』、『カズレーザーと学ぶ。』に出演。趣味はランニング。フルマラソンの自己ベストは3時間46分。

X：@m316jp2(https://x.com/m316jp2)

note：https://note.com/m316jp2

【書誌情報】

タイトル：『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』

著者：宮崎 真理

定価：1760円（税込）

発売：株式会社扶桑社

判型：A5判／頁数：176ページ ／ISBN：978-4594101909

発売日：2026年3月3日（火）

※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です

■Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4594101909

◆著者インタビュー・本書に関するお問い合わせ

株式会社扶桑社 宣伝PR宛

senden@fusosha.co.jp