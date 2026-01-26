AIが家事・子育ての負担を軽くする！～毎日バタバタな3児ママが生成AIを1000日間使い倒した実践ガイド～

男子3兄弟を育てる理系ママの著者が実際に家庭で生成AIを使いこなした体験から生まれた、具体的で実用的なAI活用ガイドです。



『AI×家事 毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』

男子３兄弟を育てる理系ママの著者が、家庭で「生成AI」を1000日間使い倒して“本当に使えた”60の活用例を紹介！


「今日の夕飯どうしよう」「明日のおでかけ、行き方調べなきゃ」
「え、洗濯機がエラー!? 説明書どこだっけ……」

家事や子育ては、こんな小さな判断の連続。
日々を気合いで乗り切る代わりに「AI」をあなたの暮らしに呼んで、日々の余白を増やす方法を伝えます。


▼家庭で生成AIが活躍するのはこんなシーン！

＜例＞疲れすぎて献立がなにも浮かばない！


冷蔵庫の中身と条件を伝えると…即座にメニューを提案してもらえる




＜例＞「明日、漢字テストある」って今言われても…


テスト範囲を写真に撮って送れば、模擬テストが一瞬でできる！あとは印刷するだけ




＜例＞わが子にぴったりのぬり絵が見つからない！


AIに「こんなの作って」と条件を伝えれば「3歳が塗る消防車のぬり絵」が一瞬で完成




▼他にもこんなシーンで活躍！（本書もくじより抜粋）

【Step1　手が止まる瞬間に、AIを呼ぶ】

・夕飯の献立が浮かばない　献立づくりの重圧を手放し「考える」から「選ぶ」へ


・エラーで止まる洗濯機の謎　取説を探さなくても、話せば次が見えてくる


・謝罪メールが書けない　感情と事実を整理すれば　冷静に誠実に伝わる文に


【Step2-1　暮らしの小さな迷いを、AIに預ける】

・比較サイト、選べず溺れる　捨てる条件あえて決めれば　私にとっての正解が浮かぶ


・30分こするも落ちない汚れ　根性ではなく化学で解く　掃除がたちまち実験に


・違いがわからない商品　スペック表を比較させれば　選ぶ基準が見えてくる


【Step2-2　AIに聞いて、子育てを前に進める】

・子連れ外出のルート検索　GoogleMapの“最適”よりも　我が家にとっての正解を


・週末のおでかけ先、兄弟の誰かがいつも我慢　みんなが楽しめる選択は？


・子どもが撮った謎写真　スマホの肥やしが　世界に一つのぬり絵に


【Step2-3　子どもの学びも、AIと一緒に】

・寝る前に明日のテスト発覚　範囲ページを撮って送れば　一瞬で模擬テスト完成


・楽しかったで終わる日記　AIが聞き手になると　思い出が言葉で溢れ出す


・説明が難しい算数の難問　動く図をその場で作れば　見た瞬間に子どもが納得


【Step3　AIに暮らしの一部を任せてみる】

・学校に習い事…　地味に疲れる予定の手入力　カレンダー連携で手放せる


・図書館の本の返却期限　調べる作業を代行させる　ついに叶った、解放の日


・我が子の興味をそそる学習ポスターを貼りたい！ 　ニッチな図解が数分で完成


・デスクトップ散らかり放題　言葉で指示して整理したら　視界スッキリ頭も軽い


【著者プロフィール】


宮崎真理（みやざき まり）
1986年京都府生まれ。神戸大学卒業、同大学大学院修了後、オムロン株式会社で技術職として勤務。妊娠・出産を機に退職し、現在は男子3兄弟（小6・小4・3歳）を育てる日々を送っている。日々の家事や育児に生成AIを取り入れた体験を、Xやnoteで発信している。講談社『with class mama(https://withonline.jp/authors/9miIK)』でコラムニストとしても活動。NHK『チルシル』、日本テレビ『DayDay.』、『カズレーザーと学ぶ。』に出演。趣味はランニング。フルマラソンの自己ベストは3時間46分。
X：@m316jp2(https://x.com/m316jp2)


note：https://note.com/m316jp2


【書誌情報】

タイトル：『AI×家事　毎日バタバタな3児ママがAIを使ってみたら、一人で悩む時間が消えた。』


著者：宮崎 真理
定価：1760円（税込）
発売：株式会社扶桑社　
判型：A5判／頁数：176ページ ／ISBN：978-4594101909
発売日：2026年3月3日（火）




※全国の書店、ネット書店にて予約受付中です


■Amazon 　https://www.amazon.co.jp/dp/4594101909


