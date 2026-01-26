日揮パラレルテクノロジーズ株式会社

2026年1月23日

日揮パラレルテクノロジーズ株式会社

日揮パラレルテクノロジーズ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：阿渡健太。以下、「当社」）は、公益財団法人愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（会長：大村秀章）との間で、2026年9月～10月に開催される「第20回アジア競技大会（2026/愛知・名古屋）」（以下、「アジア競技大会」）および「愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会（2026/愛知・名古屋）」（以下、「アジアパラ競技大会」）において、オフィシャルサプライヤーとしてパートナーシップ契約を締結しました。

【パートナーシップ契約の概要】[表: https://prtimes.jp/data/corp/139887/table/4_1_7f764e6776111a038c0276d9efa7abb6.jpg?v=202601260821 ]

当社は、障害の有無に関わらず、すべての人が対等に働ける社会の実現を目指し、障害者雇用を積極的に推進してきました。今回のパートナーシップは、大会スローガン（※）に込められた理念に深く共感し、スポーツを通じた共生社会の実現に貢献するためのものです。

（※）アジア競技大会スローガン “IMAGINE ONE ASIA”

アジアパラ競技大会スローガン “IMAGINE ONE HEART”

阿渡代表取締役社長のメッセージ

「私自身、国際大会に出場したパラアスリートとしての経験があり、今回の技術提供には特別な意義を感じています。

アジア競技大会およびアジアパラ競技大会を通じて、パラスポーツを含む多様な競技を支援し、スポーツを通じて多様性を尊重し、共生社会の実現に貢献してまいります。

本取り組みは、日揮パラレルテクノロジーズが掲げる『障害の有無に関わらず、すべての人が対等に働ける社会の実現』というミッションを体現するものであり、その実現に向けた確かな一歩になると期待しています。」



当社は、スポーツとテクノロジーの融合を通じて、より豊かな大会体験の創出と、情報のユニバーサルアクセスを支援してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

日揮パラレルテクノロジーズ株式会社

広報部（担当：窪田）

Email: parallel@jgc.com

Tel: 045-682-1111