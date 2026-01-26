発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS」、“冬眠”してエネルギーを蓄えた食材たちを組み合わせた一皿を楽しめる発酵モダンフレンチ「TOUMIN」にて、4日間限定スペシャルアフタヌーンティーコースをご提供

株式会社シロク

株式会社シロク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飯塚勇太）が展開する発酵エイジングケア*¹ブランド「FAS（ファス）」は、発酵や塩漬けなど"冬眠"してエネルギーを蓄えた食材たちを組み合わせた一皿を楽しめる発酵モダンフレンチ「TOUMIN」にて、「FAS」の製品に用いられる黒米とはちみつをメニューに取り入れた特別なアフタヌーンティーコースを4日間限定でご提供いたします。また、本プランをご利用いただいた方には、お土産として「FAS」製品のミニサイズをご用意しております。

■発酵フレンチレストランTOUMIN×FAS スペシャルアフタヌーンティーコース

発酵や塩漬けといった工程を“冬眠”と捉え、素材が静かに蓄えたエネルギーを組み合わせることで身体が喜ぶ料理を探求する「TOUMIN」。季節折々に手に入る個性豊かな日本の食材に時間をかけて丁寧に向き合うその姿勢は、「発酵」という営みを通して素材の力を最大限に引き出し、肌へと届けてきた「FAS」のものづくりの思想とも深く重なります。

素材選びと調理法へのこだわり、そして発酵のエッセンスを取り入れたコース仕立ての全6品に、「FAS」のスキンケア製品に原料として使用されている京丹後産の「黒米」、京丹後産の希少な「百花蜜」（さまざまな蜜源から蜂が集めてきた蜂蜜）を取り入れ、お料理としてお楽しみいただけます。

美しさのもととなる素材を、スキンケアだけでなく“味わう”ことで、「FAS」が大切にする「内と外からの美しさ」にふれるひとときをぜひご体験ください。

・提供期間 ：2026年2月18日（水）～2026年2月21日（土）

・予約受付開始 ：2026年1月26日（月）

・予約可能時間枠 ：11:00- / 14:00- / 18:00-

・価格 ：13,000円（税別サ込）

▼こちらよりご予約いただけます▼

https://www.tablecheck.com/shops/toumin/reserve?menu_items=69702782e0c79beaf4b124ea

※席数に限りがございます。満席になり次第、予約受付を終了いたします。

●メニュー

・軍鶏と発酵ビーツのお椀 蟹真薯の東寺蒸し アスパラ菜

with 紅玉と煎茶コンブチャのノンアルコールスパークリング

・エチュベ

with 野菜のコンソメ

・鮟鱇のロースト 発酵白菜のソース 蕪の発酵みかん味噌焼き

with 茎ほうじ茶と発酵赤紫蘇シロップ

・発酵きのこで炊いた黒米のおじや 鱈白子の炭火焼き

with 玉露の甘酒

・発酵はちみつのスフレ 熟成丹波栗とベルガモット

・ミニャルディーズ５種

京丹波の黒豆フィナンシェ / 宇治茶の生チョコ / 白苺のタルト / 金柑のシブースト / 甘酒のギモーブ

■お土産

本プランをご利用いただいたお客様には、2月18日より本発売となる「FAS ザ ブラック ブライトセラム II（医薬部外品 / 販売名：FBブライトセラムII）」のミニサイズと、発売以来数多くのベストコスメを受賞した人気製品「FAS ザ ブラック デイ クリーム（医薬部外品 / 販売名：FDクリーム）」のミニサイズ を各1個お渡しいたします。

*¹ 年齢を応じた潤いを与えるケア

■「TOUMIN」について

その季節折々に手に入る個性豊かな日本の食材と、発酵や塩漬けなど"冬眠"してエネルギーを蓄えた食材たちを組み合わせた一皿をカウンターで眺めながら楽しめる「身体が喜ぶ」モダンフレンチ。

野菜を知り尽くしたシェフ井口ならではの素材選びと調理法へのこだわり、そして発酵のエッセンスを取り入れた料理は、ユニークなアイデアでありながらも滋味深くどこか懐かしさもあるほっとするおまかせコースをお楽しみください。

公式Instagram：@toumin_restaurant(https://www.instagram.com/toumin_restaurant/?hl=ja)

井口 和哉

1988年兵庫県生まれ。大阪の調理師専門学校卒業後、フレンチの世界へ。「タテルヨ シノ銀座」、「ル・コントワール・ド・ブノワ」、「ミッシェル・ブラス トーヤ ジャポン」 などのフランス料理の名店で研鑽を積んだ後、「ビストラン エレネスク」「REVIVE KITCHEN AOYAMA」のシェフを経て、2023年10月に東京・西麻布「TOUMIN」 をオープン。

島村 滉輝

1994年、新潟県生まれ。東京の調理師専門学校卒業後、「レストラン モナリザ 丸の内店」に就職。1年目からサービススタッフとして働き、23歳でソムリエの資格を取得。2020年より「レストラン モナリザ 恵比寿本店」の支配人を3年間務める。現在は西麻布「TOUMIN」のソムリエとして勤務している。

野澤 倭歌菜

1993年、東京都生まれ。都内の専門学校卒業後、お台場「ホテル日航東京（現 ヒルトン東京お台場）」、南青山「UN GRAIN」にて修行後、赤坂「パスカル・ル・ガック東京」に立ち上げから従事し、2021年よりシェフに就任。チョコレートの世界に飛び込んだ後、レストランへ。現在は2023年オープンのレストラン「TOUMIN」のシェフパティシエとして、コースのフィナーレを締めくくるデザートを考えるだけでなく、自身が企画するデザートコースや、百貨店での催事にも出展。生産者の元へ足繫く通いながら出会ったご縁を大切にし、素材への理解を深め、その魅力を多方面からアプローチすることにより瞬間的な儚さを表現し、食べて体験して記憶に残るデザートを目指す。

■「FAS」について

「FAS」は、日本古来の技術である“発酵”と、現代の“科学”を組み合わせることで、透明感*¹あふれ出すようなハリツヤ肌へ導く発酵エイジングケア*²ブランドです。

高い栄養価を持つ京都府京丹後産の黒米に、アルコールをほとんど産生しない酵母を加え、温度と時間をコントロールする独自の2段階発酵技術を使うことで生み出される、738種もの成分を含む「黒米発酵液*³」を主軸とした製品づくりを行っています。

すこやかな肌は日々の豊かな食事で作られるように、

大人の肌にも偏りなく多種多様な美容成分を。

発酵コントロールという温かなサイエンスによって、

内側からも外側からも美しさにアプローチするブランドを目指します。

FAS Journal：https://fas-jp.com/journals

「FAS」のものづくりへのこだわりや、ブランドを支える人々のストーリーをお届けしています。

*¹ 潤いによる

*² 年齢に応じた潤いを与えるケア

*³ サッカロミセス／コメ発酵液（保湿成分）

●「FAS」公式サイト ：https://fas-jp.com/

●「FAS」公式Instagram：https://www.instagram.com/fas/

●「FAS」公式X ：https://x.com/fas_skincare

■商品に関するお問い合わせ

FAS お客様センター：info@fas-jp.com

受付時間 9:00～18:00（土・日・祝日・年末年始を除く）