【兵庫・沖縄 初上陸】サンフランシスコ発のシューズブランド「Allbirds」、春旅や新生活を彩るPOP UPストアを2拠点で開催！

株式会社ゴールドウイン

メリノウールやオーガニックコットン、ユーカリ由来の素材など、環境負荷の小さい天然素材を活用し、足元に快適さとサステナビリティをお届けする「Allbirds」(以下、オールバーズ)は、アメリカンスポーツを中心とした総合スポーツ&ライフスタイル用品店OSHMAN’S（以下、オッシュマンズ）の兵庫と沖縄の店舗にて期間限定POP UPストアをオープンいたします。

(画像: OSHMAN’S阪急西宮ガーデンズ店 POPUPストア)

2024年以来、日本の各地で渡り鳥のようにPOP UPを開催、各地でその履き心地にご満足の声を多く頂戴しているオールバーズは、今年も皆様の足元の快適さと身近なサステナビリティをお届けするべく、各地に飛んでまいります。

今回のPOP UPストアでは、人気の定番商品や、2026年春夏コレクションの新作など、それぞれの地域のお客様のニーズに合わせて商品ラインナップを厳選し、商品をご用意しております。天然素材ならではの通気性や軽さ、しなやかな履き心地は、これからの春のお出かけにも適しております。ぜひ店頭でその違いをご体感ください。

「Allbirds」POP UP ストア概要

・オッシュマンズ 阪急西宮ガーデンズ店

住 所 : 〒663-8204 兵庫県西宮市高松町14番2号 阪急西宮ガーデンズ 本館3F東モール

開 催 期 間：2026年1月23日（金）~ 2月16日（月）

営 業 時 間：10:00~20:00

・オッシュマンズ 浦添パルコシティ店

住 所 : 〒901-2123 沖縄県浦添市西洲3-1-1 浦添パルコシティ 3F

開 催 期 間：2026年2月6日（金）~ 3月5日（木）

営 業 時 間：10:00~22:00

カーボンフットプリントとは？

(商品:Tree Runner NZ / Blizzard×Blizzard Sole)

カーボンフットプリントとは、製品を作るために排出されたkg CO2eのこと。様々な温室効果ガスの排出量を、CO2の排出量に換算したものです。

「Allbirds」では2020年4月より、全製品においてカーボンフットプリントを表示。製造過程における排出量ゼロを目指すと共に、食品のカロリー表示のように、「地球のためにCO2e排出量を知る」が当たり前の世の中をつくります。

▼詳細はこちら

https://www.goldwin.co.jp/store/brand/allbirds/contents/footprint/

Allbirdsについて

サッカーの元ニュージーランド代表のティム・ブラウンとバイオテクノロジーの専門家であるジョーイ・ズウィリンジャー。2人の異色のチームにより、2016年にサンフランシスコで誕生したのが「Allbirds（オールバーズ）」です。

大きなロゴや派手なカラー、ケミカルな素材で作られた従来のシューズ製造に疑問を持ち、着目したのが、ティムの母国であるニュージーランドのメリノウールでした。ティムは優れたメリノウールの可能性を信じ、ジョーイとタッグを組み、快適性とサステナビリティ、シンプルなデザイン性を兼ね備えた「Allbirds」が誕生しました。

代表作である「Wool Runners（ウールランナー）」は高品質のメリノウールが柔らかく足を包み込みます。保温性、通気性、消臭性に優れたその快適性はもちろん、シューレースに再生ポリエステル、インソールにはヒマシ油、靴底はサトウキビから生まれた SweetFoam(R)を用い、カーボンフットプリントを抑えるといった環境に配慮した徹底的なモノ作りを行ってきました。さらには洗濯機で丸洗いできるその利便性が共感を呼びました。日々最新のテクノロジーを生み出しているシリコンバレーで支持を集め、アカデミー賞の受賞経験もあり環境活動家でもあるレオナルド・ディカプリオ氏が投資をし、その評価は世界中に広まっていきました。

その後も、ユーカリ繊維で作られた通気性と快適さをそなえたメッシュ構造の「Tree（ツリー）」シリーズ、100％植物性レザーの「Plant (プラント) 」シリーズを発売し、サステナブルで革新的な素材開発を行い、地球環境への負荷を考慮した現代社会に必要とされている商品を世の中に送り出しています。

店舗について

Allbirds原宿

ストア名：Allbirds 原宿（オールバーズ原宿）

住 所 ：東京都渋谷区神宮前1-14-34

原宿神宮の森ビル1階

電話番号： 03-6804-6827

営業時間：10：00 ～ 19：00 不定休

Allbirds丸の内

ストア名：Allbirds 丸の内（オールバーズ丸の内）

住 所 ：東京都千代田区丸の内3-4-1

新国際ビル1階 105区

電話番号： 03-6812-2580

営業時間：11：00 ～ 20：00 不定休

※ 日・祝日は10：00 ～ 19：00

Allbirds大阪

ストア名：Allbirds 大阪（オールバーズ大阪）

住 所 ：大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 南館4F

電話番号： 06-6487-8841

営業時間：11：00 ～ 21：00 不定休

Allbirds キャナルシティ博多

ストア名：Allbirds キャナルシティ博多（オールバーズキャナルシティ博多）

住 所 ：福岡県福岡市博多区住吉1-2-22 キャナルシティOPA 3F

電話番号： 092-263-2132

営業時間：10：00 ～ 21：00 不定休

お問い合わせ先

株式会社ゴールドウイン カスタマーサービスセンター

TEL :0120-307-560

受付時間：9:30~17:00（土日祝日及び、当社指定休業日を除く)