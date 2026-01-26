投資の″行間″を埋める音声コンテンツ「オルタナラジオ～投資のスキマ話～」配信開始

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社（以下「当社」）は、2026年1月23日（金）より、新ポッドキャスト番組「オルタナラジオ～投資のスキマ話～」の配信を開始します。

配信開始の背景

金融業界では、商品を提供する金融機関とお客様との間に少なからず情報ギャップが存在します。商品説明やリスク開示は丁寧に行われる一方で、「端的に言うと何なのか」「なぜこの選択肢が必要なのか」といった"行間"を埋める対話の機会は限られてきました。そんな距離を少しでも縮めたいという思いから生まれたのが、本番組です。

本番組では、投資における「考え方」や「判断軸」を対話形式で掘り下げ、日頃から感じる"伝えきれていない部分"を、フランクに語ります。

番組概要

番組名：「オルタナラジオ～投資のスキマ話～」

配信開始日：2026年1月23日（金）

配信頻度：週1回

配信プラットフォーム：Spotify(https://open.spotify.com/show/2pjX3QbRWMwtDCzxvreodI?si=IsIws4TETrKvdNhFddB1Cg)、Apple Podcast(https://podcasts.apple.com/us/podcast/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%80%9C%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%9E%E8%A9%B1%E3%80%9C/id1868902442)、Amazon Music(https://music.amazon.co.jp/podcasts/9fd1c3f3-294a-4a16-8021-0bee53bbdab4/%E3%82%AA%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%8A%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%82%AA%E3%80%9C%E6%8A%95%E8%B3%87%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%9E%E8%A9%B1%E3%80%9C)、YouTube(https://www.youtube.com/playlist?list=PL2jYzCBK4NX6i7UJFyp-jcJJfBsAZ8RCP)

出演者：

上野貴司（三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 代表取締役社長）

丸野宏之（三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社 取締役）

MC：南 麻理江（株式会社湯気(https://yuge.jp/) 共同代表）

ALTERNA（オルタナ）について

オルタナは都心の大型不動産や物流施設、発電所といったインフラなど安定的な賃料等収入が期待できるオルタナティブ資産に、スマートフォンで簡単に、利回りを目的に投資できる一般投資家向けの資産運用サービスです。デジタル証券（ST：Security Token）を活用することで、今まで機関投資家に投資機会が限られていたさまざまな安定資産へ、10万円からの小口単位で、個別投資を実現。一般投資家のみなさまに新たな投資の選択肢を提供し、「貯蓄から投資へ」を後押しします。

公式サイト：https://alterna-z.com/

公式LINE：https://tiny.alterna-z.com/line

公式X：https://x.com/ALTERNA_mdm

公式Instagram：https://www.instagram.com/alterna_mdm/

公式Facebook：https://www.facebook.com/alterna.mdm

公式YouTube：https://www.youtube.com/@ALTERNA_mdm

事業拡大に伴い採用活動を強化

当社では業容拡大に伴い各ポジションの採用活動を強化しています。

ご興味をお持ちの方は以下よりエントリーをお待ちしています。

採用ページ：https://jobs.corp.mitsui-x.com/

公式LinkedIn：https://www.linkedin.com/company/mitsui-x/

会社概要

当社は不動産・インフラなどオルタナティブ資産の取得・運用、さらにそれらを裏付けとしたデジタル証券の受託、販売を一気通貫で展開しています。

AIをはじめとしたデジタル技術を活用し資産運用の様々な「負」を解決するとともに、個人向けの資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」の提供を通じて、将来のために安定した資産形成をしたい方に、新たな選択肢を提供していきます。

商号 ：三井物産デジタル・アセットマネジメント株式会社

本社 ：東京都中央区日本橋堀留町１丁目９－８ 人形町PREX 4階

代表者 ：代表取締役社長 上野 貴司

設立 ：2020年4月1日

資本金 ：30億円（資本準備金を含む）

業登録 ：金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第3277号

宅地建物取引業：東京都知事（2）第105400号

加入協会：日本証券業協会

一般社団法人 第二種金融商品取引業協会

一般社団法人 日本投資顧問業協会

コーポレートサイト：https://corp.mitsui-x.com/

公式note：https://note.com/mitsui_x

本件のお問い合わせ：pr@mitsui-x.com

