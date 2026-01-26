CARTA ZERO、「BUDDiiS」を起用し、SNS・EC・コンテンツを横断した「on:myskin」キャンペーンをプロデュース

株式会社CARTA ZERO

株式会社CARTA ZERO（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高橋 学、以下「CARTA ZERO」）は、株式会社ヨミテ（本社：東京都港区、代表取締役：望月 亮佑）が展開するセルフハーブピーリング「on:myskin」において、2026年1月26日より実施された、9人組ダンスボーカルグループ「BUDDiiS」を起用した初のコラボレーションキャンペーン「BUDDiiSコラボ 艶肌応援キャンペーン」の企画・プロデュースを担当しました。

本キャンペーンでは、Z世代を中心としたターゲット層への「on:myskin」の認知拡大およびブランド理解の促進を目指し、SNSを通じてファンとの強いエンゲージメントと身近な存在としての支持を集めている「BUDDiiS」は、ブランドコンセプトと高い親和性を持つと考え、起用いたしました。

特設サイトでのオリジナルムービーの公開のほか、購入者全員に未公開ショットを使用した限定トレーディングカードをプレゼント。さらに、抽選でBUDDiiSメンバー直筆サイン入り限定チェキが当たるSNS投稿キャンペーンも実施し、SNS・EC・特設サイトを連動させることで、商品を身近に感じてもらう体験から購買行動までを自然につなげる動線を構築しています。

キャンペーン詳細：https://onmyskin.jp/BUDDiiS

◼️本キャンペーンの狙いとBUDDiiS起用の背景

本キャンペーンでは、Z世代を中心としたターゲット層への「on:myskin」認知拡大およびブランド理解の促進を目的に、9人組ダンスボーカルグループ「BUDDiiS」を起用したコミュニケーション設計を行いました。

BUDDiiSはSNSを通じて等身大の姿や努力の過程を発信しており、ファンとの強いエンゲージメントと「身近な存在」としての支持を集めています。

その特性が、ブランドの掲げる「肌管理を、もっと日常に。」「スキンケアを自分のペースで楽しむ」というコンセプトと高い親和性を持つと考え、今回の起用に至りました。

キャンペーンでは彼らの親しみやすいキャラクターを活かし、日常を切り取ったオリジナルムービーやSNS企画を展開。さらにSNS・EC・特設サイトを連動させることで、商品を身近に感じてもらう体験から購買行動までを自然につなげる動線を構築しています。

◼️キャンペーン概要

- キャンペーン名：on:myskin for FACEを買ったらもらえる！BUDDiiSコラボ艶肌応援キャンペーン- 開催期間：2026年1月26日（月）12:00～※数量限定／無くなり次第終了- 対象商品：on:myskin ハーブピーリングソリューション for FACE- 購入先：on:myskin公式サイト：https://onmyskin.jp/Qoo10：https://www.qoo10.jp/g/1122313093

◼️購入特典

◆ 購入者全員特典｜未公開カット使用・限定トレーディングカード

対象商品をご購入いただいた全員に、未公開ショット使用の限定トレーディングカード（全9種）をプレゼント。ここでしか手に入らない特別仕様です。

特典付与内容

- 1箱定期：1回の発送につきランダム3枚- 3箱定期：初回で全9種コンプリート- 単品購入：1箱につきランダム1枚

◆ SNS投稿キャンペーン｜直筆サイン入りチェキをプレゼント

on:myskinを使用した感想や写真・動画を、指定ハッシュタグを付けてSNSに投稿すると、BUDDiiSメンバー直筆サイン入り・限定チェキ（全27種）を抽選で27名様にプレゼント。

あなたの投稿が、BUDDiiSとの“つながり”になるチャンスです。

- 対象SNS：Instagram / X / TikTok- 指定ハッシュタグ：「#バディーズとオンマイチャレンジ」「#オンマイスキン」

◼️BUDDiiSと過ごす SPECIAL MOVIE

本キャンペーンの特別ページにて、BUDDiiSと一緒にon:myskinを使うオリジナルムービー（全9本）を公開。まるで日常を共有しているかのような、BUDDiiSの“素の表情”と距離感を感じられる映像体験をお楽しみください。

- 寝起きデート編／寝起きデート編／朝のスキンケア編／一緒にお出かけ編 ほか

◼️BUDDiiSについて

BUDDiiSは、9人組ダンスボーカルグループ。音楽制作やパフォーマンスに自ら深く関わりながら、ファンとともに物語を紡いでいくスタイルが支持されています。結成5周年の記念に配信リリースされた『Dear』をはじめ、“誰かに寄り添う言葉”を大切にした楽曲は、多くのファンの方に届いています。

◼️ on:myskinについて

on:myskinは、美容施術発想のスキンケアを、日常のホームケアへをコンセプトにしたブランド。

忙しい毎日の中でも、自分のペースで肌と向き合える“肌管理を、もっと日常に。”を提案しています。

◼️ 株式会社ヨミテについて

会社名：株式会社ヨミテ

本社所在地：東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー36F

代表者：代表取締役 望月 亮佑

設立：2018年10月1日

事業内容：化粧品・健康食品を主軸とした通信販売事業

[表: https://prtimes.jp/data/corp/130668/table/93_1_2785f6167d0da88871587ced58b49b01.jpg?v=202601260321 ]