Qoo10、ファッションプラットフォームの「and ST」と初コラボ！「バレンタインまでに #かわいくなりたいのサロン」、1月30日(金)から原宿で期間限定オープン

eBay Japan合同会社

eBay Japan合同会社（本社：東京都港区、代表取締役：グ ジャヒョン）のインターネット総合ショッピングモール「Qoo10（キューテン）」は、株式会社アンドエスティ（本社：東京都渋谷区渋谷2-21-1、代表取締役社長CEO：木村 治）が展開する「and ST（アンドエスティ）」とコラボレーションし、体験型サロンブース「バレンタインまでに #かわいくなりたいのサロン」を 原宿のフラッグシップストア「and ST TOKYO」にて、2026年1月30日(金)から期間限定でオープンします。会場には「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」総合賞と特別賞を受賞した計44のコスメ商品と、and STの人気ブランド新作ファッションが集結し、トータルプロデュース体験企画を通じて、お客さま一人ひとりに合った"かわいい"を提案します。

URL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Mobile/Special/Special.aspx?sid=358571

「Qoo10」は、年に4回開催される大型セール「メガ割」や2025年初開催されたアワード「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS」などを通して、ビューティーの魅力やショッピングの楽しさをZ世代の女性層を中心に発信しているプラットフォームです。「and ST」が、「たのしさ、みんな、ここから。」をキーメッセージに掲げ、ファッション＆ライフスタイルの魅力と楽しさを届けるファッションプラットフォームであるという共通点からコラボレーション企画が誕生し、今回、オンラインとオフラインをつなぐ2社でのOMO施策を実施します。

会場内サロンブースでは、「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」で総合賞と特別賞を受賞したビューティーアイテムと、and STで取り扱う幅広いブランドのファッションアイテムのトライアルテスターブースを用意します。また、「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」でランクインしている「チャームコスメ」を取り入れたファッションも提案いたします。

イベント開催中、「Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025」受賞アイテムの現品を含むノベルティバッグを約3,000名に配布する特別なキャンペーンを展開し、1月31日、2月1日、7日、8日、14日、15日には、人気ビューティーインフルエンサーとand ST TOKYOのスタッフがタッグを組み、マンツーマン接客でトータルプロデュースする企画を実施します。

さらに、オンラインでは、おうちにいながらでも「バレンタインまでに #かわいくなりたいのサロン」を体感していただけるプレゼントキャンペーン付きのインスタライブの実施など、Qoo10とand STとのコラボレーションを、バレンタイン当日だけではなく、そこまでの毎日もかわいく、楽しくアップデートしていきます。

Qoo10とand STは、オンラインとオフラインをつなぐOMO施策として本コラボレーションを企画。バレンタインまでに「頭の先からつま先まで、まるっとかわいくなりたい！」という女性の気持ちを応援します。

■「バレンタインまでに #かわいくなりたいのサロン」ブース 概要

展開期間：2026年1月30日（金）~2026年2月16日（月）

場所：and ST TOKYO（東京都渋谷区神宮前1-14-30 WITH HARAJUKU 1F）

特設サイト：https://www.dot-st.com/cp/valentine-salon/

内容

・トータルプロデュース体験について

人気のビューティーインフルエンサーとand ST TOKYOのインフルエンサースタッフがタッグを組み、あなただけの”かわいい”をマンツーマン接客でトータルプロデュースする、各日約8名限定のスペシャル企画。豪華ノベルティバッグのお土産付き。

実施日：2026年1月31日(土)、2月1日(日)、7日(土)、8日(日)、14日(土)、15日(日)

インフルエンサー＆スタッフ：

1月31日(土) & 2月1日(日)：なっちゃん コスメに沼った女、りんりん

2月7日(土) & 2月8日(日)：Nanami、りんりん

2月14日(土) & 2月15日(日)：山崎心、Nanako

参加条件：and STアプリ内、and ST チケットでの事前予約が必要です

トータルプロデュース体験予約申込：https://www.dot-st.com/cp/valentine-salon/#special

・ノベルティバッグ配布について

Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025にて、投票数61万票、52万人のQoo10会員から選出された2025年12/8（月）発表の第一回の受賞アイテム中、３アイテムの現品を含むノベルティバッグを約3,000名に配布。

配布日：2026年1月31日(土)、2月1日(日)、7日(土)、8日(日)、11日(水・祝)、14日(土)、15日(日)

配布内容：

Anua レチノール0.3 ナイアシンリニューイングセラム（現品サイズ・30ml）／SKIN&LAB グルタチオントナー（ノベルティサイズ・15ml）／MEDICUBE PDRNピンクペプチドアンプル（ノベルティサイズ・10ml）／プレゼント＆ポイントキャンペーンQRコード

配布条件：Qoo10の会員登録 及び and STアプリ内、and ST チケットでの事前受け取り予約が必要

事前受け取り予約方法：https://www.dot-st.com/cp/valentine-salon/#news

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

Qoo10はこちら：https://www.qoo10.jp/

■「バレンタインまでに #かわいくなりたいのサロン」プロジェクトについて

「Qoo10」を運営するeBay Japan合同会社と「and ST」を運営する株式会社アンドエスティは、2社連携の初となる取り組みとして互いの運営するオンラインのプラットフォームの垣根を超え、ボーダーレスな価値観やスタイルを融合させたお客さま向けのイベントを開催いたします。今回は、トレンドの発信地である原宿のand ST TOKYOにてリアルな場で「#かわいくなりたい」という気持ちを叶える体験型のイベントを企画・開催。

Qoo10出店ブランドの44商品を使って試せるコーナー、ファッション提案やインフルエンサースタッフによるトータルプロデュース、さらにQoo10から約3000名を対象にしたノベルティをご用意してお客さまをお迎えします。

写真左から：株式会社アンドエスティ 元浦、本後、eBay Japan合同会社 馬越、モラーノ

■WEBストア 「and ST（アンドエスティ）」について

「グローバルワーク」「ニコアンド」「ローリーズファーム」などのアダストリアブランドが集まるアンドエスティHDグループの公式WEBストア。

＝全国約1,500店舗のブランド店舗と、WEBストア共通で使える！貯まる！and STポイント

＝4,400名を超えるスタッフが毎日更新する最新コーディネートが集まるスタッフボード

＝お買い物の参考になる、豊富でリアルなお客さまの商品レビュー

＝さまざまなカテゴリーの企業が参加するオープンプラットフォーム

お客さまも企業も地域も、みんなと、もっと。つながる。 「Play fashion!プラットフォーム」です。

WEBストアとお店のメリットを融合したOMO型店舗「and STストア」を展開中。

＜URL＞https://www.dot-st.com/

＜iOS版アプリ＞https://apps.apple.com/jp/app/collect-point/id404786725

＜Android版アプリ＞https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.point.android.dailystyling&hl=ja)

■株式会社アンドエスティについて

株式会社アンドエスティ(代表取締役社長 CEO：木村 治)は、多様な商品カテゴリーの拡大とともに、リアルとデジタルを融合した新しいショッピング体験を提供。ユーザーやビジネスパートナーがシームレスに繋がるPlay Fashion!プラットフォーマーとして、時代に即したサービスを展開していきます。

＜URL＞https://www.andst.co.jp/

＜法人様のお問い合わせ＞https://andst.zendesk.com/hc/ja/requests/new

■アンドエスティHDグループについて

アンドエスティHDグループは、アパレル・雑貨・飲食などのブランドを展開する「株式会社アダストリア」、「株式会社エレメントルール」、「株式会社BUZZWIT」、「株式会社ゼットン」をはじめ、モール＆メディア事業などを展開する「株式会社アンドエスティ」、グループの物流を担う「株式会社アダストリア・ロジスティクス」、特例子会社「株式会社WeOur」などによって構成されるマルチカンパニーグループです。

様々なステークホルダーとのつながりを強化し、ファッションのワクワクを国内外に広げる“Play fashion!プラットフォーマー”となることを目指しています。

＜所在地＞ 〒150-8510 東京都渋谷区渋谷 2丁目21番1号渋谷ヒカリエ

＜URL＞https://www.andst-hd.co.jp/

＜Instagram＞https://www.instagram.com/andSTHD_official/

■Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025について

2025年にめざましい活躍をしたビューティー商品を表彰するアワード。お客様のリアルな声を反映するため、一般参加型の投票システムを採用。確かな販売実績と、一般投票によるお客様の声、美容家などの専門家による審査を組み合わせることで、多くの方に信頼されるアワードを目指しています。

名称：Qoo10 MEGA BEAUTY AWARDS 2025

評価基準：

・販売実績：集計期間2024年9月16日（月）～2025年9月15日（月）

・お客様による評価：一般投票期間2025年10月1日（水）～10月14日（火）

※Qoo10サイト内

・審査員評価：外部の有識者による審査

表彰：全137（総合賞10、カテゴリー賞93、特別賞34）

特設ページURL：https://www.qoo10.jp/gmkt.inc/Special/Special.aspx?sid=356211

■インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」について

URL：http://www.qoo10.jp/

本社所在地：東京都港区元赤坂1丁目3-13 赤坂センタービルディング 13F

事業概要：インターネット総合ショッピングモール「Qoo10」の運営

eBay Japan合同会社は、楽しさを仕掛け、喜びを届けるマーケットプレイスとして「Qoo10（キューテン）」を運営しています。2010年に運営を開始し、ファッション・ビューティ・スポーツ・家電・モバイル・日用品・生活・食品・ベビー・エンタメ・ブック・eチケット等あらゆるジャンルにわたり、豊富な品揃えを誇ります。「Qoo10」を通じて、セラー（売り手）は法人・個人を問わず、国内外から自由に商品を出品でき、バイヤー（買い手）は、安全かつ安心な環境で、お買い物を楽しむことができます。

Qoo10はこちら :http://www.qoo10.jp/

※文中の社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、発表日時点の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

■お客様からのお問い合わせ先

Qoo10 サポートセンター（受付：平日 9:30~17:30、土・日・祝日休み）TEL 050-5840-9100