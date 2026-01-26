「glo(TM) Hyper Pro」、価格改定&早春限定キャンペーンを実施！

ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

-3,980円から2,980円に2月2日より価格改定

-さらに2月2日から3月15日までのキャンペーン期間は特別価格1,480円で販売

BAT ジャパン（正式名称：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社、本社：東京都港区、社長：マウリシオ・ララ）が販売する、加熱式たばこデバイス「glo(TM) Hyper Pro（グロー・ハイパー・プロ）」のメーカー希望小売価格を、2026年2月2日（月）より現行の3,980円から2,980円へ改定いたします。

また、今回の価格改定にあわせて、2026年2月2日（月）から3月15日（日）までの期間［1］、「glo(TM) Hyper Pro」の全5カラーを、期間限定の特別価格1,480円（税込）で販売する早春限定キャンペーンを全国で実施いたします。紙巻たばこから加熱式たばこへの切り替えの機会として、「glo(TM) Hyper Pro」をよりお求めやすい価格でお試しいただけます。

■「glo(TM) Hyper Pro」の特長

「glo(TM) Hyper Pro」は、「HEATBOOST(TM)テクノロジー」により、より高い満足感を目指した加熱技術を搭載しています。また、「TASTE SELECT(TM)ダイアル」により、スタンダードとブーストの2つの加熱モードをスムーズに切り替え可能。ブーストモードを選択することで、味わいがさらにパワーアップ［2］します。さらに、デバイス側面に「EASYVIEW(TM)スクリーン」により、AMOLEDディスプレイを通じて、充電状況や加熱モード、セッションの進行状況など、デバイスの状態をひと目で確認することができます。

BATジャパンは今後も20歳以上の喫煙者の方々に向けて、その多様なニーズにお応えする非燃焼式製品の選択肢を提供してまいります。従来の紙巻たばこから代替製品への切り替えを促し、公衆衛生の観点から「たばこハームリダクション」を推進することで、スモークレスな世界の構築を目指します。

■「glo(TM) Hyper Pro」製品概要

［1］コンビニエンスストアでの販売期間は店舗により異なります。

・ファミリーマート：2026年2月9日（月）～3月15日（日）

・セブン‐イレブン：2026年2月3日（火）～3月15日（日）

・ローソン：2026年2月2日（月）～3月15日（日）

・ミニストップ：2026年2月4日（水）～3月15日（日）

［2］glo(TM) Hyper Proのスタンダードモードとの比較。

［3］充電環境、使用年月、外気温により充電時間が変動する場合があります。

［4］自社テストに基づくフル充電した場合のセッション回数。使用状況により回数が変動する場合があります。

［5］公式オンラインストアはこちら：

・glo(TM) & VELO オフィシャルオンラインショップ：https://www.shopglovelo.jp/

・公式 glo(TM) Yahoo!店：https://shopping.geocities.jp/glo/

・公式glo(TM) 楽天市場店：https://www.rakuten.ne.jp/gold/glo-online/

・Amazon でもご購入いただけます。

［6］本キャンペーンと同様のキャンペーンが今後実施される可能性があります。また、販売チャネルにより実際の販売価格が異なる場合があります。

製品やキャンペーンの最新情報は以下よりご覧いただけます。

glo(TM)公式サイト： https://www.myglo.com/jp/ja/

glo(TM)公式Instagramアカウント（@glo_japan）：

https://www.instagram.com/glo.japan/

フラッグシップストア「glo(TM) ストア 銀座」：https://www.myglo.com/jp/ja/event/glo-store-ginza

社名：ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・ジャパン合同会社

所在地：〒107-6220 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウンタワー20F

代表者：社長 マウリシオ・ララ （Mauricio Lara）

公式サイト： https://www.batj.com/

BAT（ブリティッシュ・アメリカン・タバコ）は世界をリードするマルチカテゴリー消費財企業です。英国・ロンドンに本社を置き、48,000人以上の従業員を有しています。私たちは世界トップクラスの科学と研究開発のもと、スモークレスな世界を築き、「A Better Tomorrow(TM)（より良い明日）」を創造することを目指しています。スモークレス製品から生み出される売上高の割合を2035年までに50％に、そのユーザー数を2030年までに5,000万人に引き上げることを目標として掲げています。

達成に向けて、中核となるのが「たばこハームリダクション（たばこの害低減、THR）」という考え方です。これは、喫煙を続ける可能性のある喫煙者を、紙巻たばこのような燃焼式製品から、リスク低減の可能性を秘めた、スモークレスなたばこ・ニコチン製品への切り替えを推進するものです。THRに関するBATのコミットメントと進捗は、その変遷に関するエビデンスや知見をまとめた『Omni(TM)』に詳しく記されています。

BATジャパンは、BATの日本法人です。日本では1984年にたばこ販売事業を開始し、2001年にBATジャパンとしての歴史が始まりました。現在、紙巻たばこ、加熱式たばこ、オーラルたばこの輸入および販売を行っています。日本での主力ブランドはグロー（glo(TM)）、ベロ（VELO）、ネオ（neo(TM)）、ケント（KENT）、クール（KOOL）、ラッキー・ストライク（LUCKY STRIKE）です。多様で進化し続ける20歳以上の消費者の好みに応えるために、これらの製品ポートフォリオを取り揃えています。

掲載方法についてのお願い

BATグループでは、たばこ製品のマーケティングを適切に実施するために国際的な自主規準を設定しています。そのため消費者に対するたばこ製品に関するすべてのコミュニケーションには、20歳未満の方へのコミュニケーションをお控えいただくとともに、「喫煙と健康に関する注意文言」を表示することを関係各位にお願いしております。加熱式たばこに関しては、記事掲載していただく際には、「健康に関する注意文言」が表示されるようご配慮いただきたく存じます。ご協力の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

