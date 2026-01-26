【ホテルニューグランド】春の彩りと香りを楽しむ季節限定のコースメニュー「春のお祝いランチ・ディナー」（パノラミックレストラン　ル・ノルマンディ）

日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年3月2日（月）～

4月26日（日）までの期間、春の食材を華やかなアレンジでお届けする「春のお祝いランチ・ディナー」を販売します。

ホテルニューグランド「春のお祝いディナー」（画像はイメージ）

桃の節句や就職や進学など、新たな旅立ちを祝う春の会食にふさわしい、旬の食材をふんだんに盛り込んだ本格フレンチコースをご用意しました。旬の甘みが際立つホワイトアスパラガスや、しっとり柔らかな食感で仕上げた彩り鮮やかなサーモンなど、お皿を華やかに彩るメニューをラインナップしました。メインディッシュは、ハーブの香りを纏わせた骨付きの仔羊のローストや、牛肉を2種の調理法で盛り合わせた贅沢な一皿など、お好みでお選びいただけます。コースの締めくくりには、桜や抹茶を使用した春の訪れを優しい甘さで可愛らしく表現したデザートを提供します。豪華客船をコンセプトにした優雅な店内で横浜港の青い海と空を眺めながら、春の彩りと香りをご堪能いただける美食のひとときを、どうぞごゆっくりとお楽しみください。

期間 2026年3月2日(月)～4月26日（日）

価格 ランチ メインチョイス \9,000～ ／フルコース \13,000～

ディナー メインチョイス \16,000～ ／フルコース \22,000～

※価格は全て税金・サービス料込み

※天候・入荷状況によりメニュー内容・産地が変更になる場合があります。

公式HP https://www.hotel-newgrand.co.jp/le-normandie/

提供店舗 タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

お問合せ レストランリザベーション課 ／ 045-681-1841（代）

春のお祝いランチ 11：45～14:30（L.O.）

横浜港の青い海と空を眺めながらのお食事は、新たな旅立ちを祝う出航を思わせるひとときです。

優雅な船旅気分でお過ごしください。

春のお祝いランチ（画像はイメージ）タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディタワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

＜メニュー例＞

マリネしたサーモンのミキュイ 赤ワインのエッセンスプロヴァンス風野菜のスープ バジルの香り国産牛肉を2つの調理法で 薄切り国産牛肉のグリルとホホ肉のワイン煮込み桜香るゼリーと抹茶のムース ダークチェリーとともに

春のお祝いディナー 17：30～20：00（L.O.）

光輝く夜景がお祝いの会食を華麗に演出します。彩り綺麗なメニューに合わせたワインをソムリエがご提案、お食事とのマリアージュをお楽しみいただくのもおすすめです。

春のお祝いディナー（画像はイメージ）タワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディタワー館5階 パノラミックレストラン ル・ノルマンディ

＜メニュー例＞

多彩な野菜の菜園風 ノワール・ド・ビゴール生ハムとイカの軽い炙りを添えてホワイトアスパラガスのバヴァロアと 冷製クリームスープ本日のお魚料理 シェフスタイル骨付き仔羊のロースト タイム風味抹茶とチーズのロールケーキ 桜風味のバニラアイスを添えて

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



HP：https://www.hotel-newgrand.co.jp/

Facebook：https://www.facebook.com/hotelnewgrand/

Instagram：https://www.instagram.com/hotelnewgrand/

X（旧Twitter）：https://twitter.com/HotelNewGrand_