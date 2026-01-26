『NISHISATOアローレレディース』2年連続のリーグ全勝優勝決定！！

■NISHISATOアローレレディースの全勝優勝決定！

NPO法人はちきたSC

2026年1月25日（日）に行われたリーグ最終戦 VS 調布FCステラ との試合は、1-0で勝利。この結果、東京都２部リーグAブロックを9戦全勝で制し全勝優勝と東京都１部リーグへの昇格が確定しましたのでお知らせします。

■創設2年目、2年連続のリーグ全勝優勝

創設２年目の新鋭チームながら、人工芝のホームグラウンド、クラブハウス、メインスポンサーと恵まれた環境を活かし、創設以来２年連続でのリーグ戦全勝優勝・昇格を達成しました。

■メインスポンサーである「株式会社NISHI SATO」の支援を受け、社会変革に挑む

チームは【WEリーグ参入】と同時に、【女性の輝く姿を発信することで、多様性溢れる社会の実現】を目指しています。

その趣旨に共感した立川市の企業「株式会社NISHI SATO」からの支援を受け、選手の環境づくりとともに女子サッカーの普及活動にも力を入れています。

関東昇格へ向けたセレクション開催

来季は、東京都１部リーグから関東リーグへの昇格を目指すアローレ・レディース。



さらなる戦力強化に向けて練習参加型セレクションを開催します。

日時：（随時）火・水・金 20：00-22：00

参加費：2000円（当日徴収）

会場：文化杉並学園八王子グラウンド（八王子市犬目町1717）

申込は↓

https://ws.formzu.net/fgen/S84161300/