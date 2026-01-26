海と山が響きあう小豆島に、「edit x seven」内に誕生するサーマルスパ＆レストラン「eden SETOUCHI」2026年1月26日 ソフトオープン

ソルト・グループ株式会社

ソルト・グループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：井上盛夫）は、「どこにもないはずの楽園」をコンセプトとする複合施設「eden」の新拠点として、「eden SETOUCHI（エデン セトウチ）」を香川県小豆島に開業するホテル「edit x seven 瀬戸内小豆島（エディット バイ セブン）」内に2026年1月26日（月）にソフトオープンいたします。

「eden」は2022年7月、千葉県勝浦市に誕生した、オールオーシャンビューの複合施設です。単に身体を温めるだけの入浴施設ではなく、サウナを備えたサーマルスプリングスパをはじめ、地元食材を活かしたレストランやショップを併設し、くつろぎの時間と贅沢な眺望を提供しています。

この「eden」の2つ目の拠点として誕生するeden SETOUCHIは、高松港からフェリーで約1時間、瀬戸内海に浮かぶ小豆島に位置する「edit x seven 瀬戸内小豆島」内に併設。海と山に囲まれた自然の中で、サーマルスパによる温浴体験と、瀬戸内の恵みを取り入れたレストランがひとつにつながり、“島を味わい、島でととのう”edenならではの滞在体験をお楽しみいただけます。

■サーマルスパ「SPA eden SETOUCHI」

「SPA eden SETOUCHI」は、edenがこれまで培ってきた温浴・スパの知見を継承しながら、瀬戸内・小豆島の自然や風土に合わせて再構築した、小豆島初となる本格的なサーマルスパです。多様な温度環境（Thermal＝温度）を軸に、温度を変える順序や外気に触れるタイミング、さらには眺める景色やその時間までも含めて設計された、複合的な温浴体験をお届けします。

最大20名を収容できる大型のフィンランド式サウナには、オートロウリュ機能を備え、水温15度・深さ1.2mの水風呂のほか、外気浴スペースや、瀬戸内の海や島々と一体になるようなインフィニティプールをご用意。また、多様な温度で身体を温める屋内風呂やジャグジーなど、すべての施設をオーシャンビューで設計しており、天候に左右されることなく、一年を通してご利用いただけます。

■レストラン「Restaurant eden SETOUCHI」

朝食からディナーまで提供する「Restaurant eden SETOUCHI」では、小豆島の旬の魚介や島野菜、オリーブ牛、オリーブハマチなど、島の風土に根ざした食材を生かし、一日を通して楽しめる食の体験を提供します。料理は、讃岐の赤味噌や白味噌で仕上げたパエリア各種をはじめ、地中海料理やスパニッシュをベースに展開。地域の食文化を取り入れながら、eden SETOUCHIならではの一皿に仕立てています。また、小豆島の地酒やワイン、地ビール、オリジナルのリゾートカクテルなどを取り揃え、食事の時間やシーンに合わせた一杯を楽しめます。

■オープン記念特別プラン販売中

開業記念特典として2026年1月26日（月）～2026年5月末までのご宿泊限定でソルト・グループ監修の朝食付プランを30%オフでご提供いたします。

詳細ページはこちら(https://booking.fav-hotels.com/booking/result?code=019878f0-679b-7f4b-a745-94168ac95d65&checkin=2026%2F01%2F26&checkout=2026%2F01%2F27&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&tripla_booking_widget_open=search&mcp_currency=JPY)

■SPA eden SETOUCHI概要

サウナ室：85度、水風呂：15度（水深120cm）

アメニティ：ドライヤー、シャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、脱水機

ロッカー：男女16台ずつ完備

営業時間：6:00～24:00

場所：edit x seven 瀬戸内小豆島 2F

※水着着用必須（水着持参、水着販売あり）

※宿泊者のみ利用可能

■Restaurant eden SETOUCHI概要

営業時間：7:00～21:00

モーニング：7:00～12:00（L.O.11:30）

ランチ：12:00～14:00

ディナー：17:00～21:00（L.O.20:30）

場所：edit x seven 瀬戸内小豆島 1F

■施設概要

施設名称：edit x seven瀬戸内小豆島

（エディット バイ セブン 瀬戸内小豆島）

ソフトオープン：2026年1月26日（月）

グランドオープン：2026年3月予定

所在地：〒761-4411

香川県小豆郡小豆島町安田甲144-21

客室価格：35,000円～

公式サイト： https://editxseven.com/setouchi-shodoshima/(https://editxseven.com/setouchi-shodoshima/)

■fav hospitality group株式会社について

fav hospitality group株式会社は、トレンド、テクノロジー、金融、デザインをシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。

当社が展開するFHG HOTELSは、グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」、seven x sevenの姉妹ブランド「edit x seven」、カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」など全国で18施設を有し、2027年末までには、さらに20施設の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

■edit x seven

「edit x seven」（エディット バイ セブン）は、「seven x seven」の世界観を新たなかたちで表現したホテルです。洗練と快適性を追求するスピリットを受け継ぎながら、「edit」の視点でその本質を丁寧に編集。自由さや自発性、そして“自分らしい人生を楽しむこと”にフォーカスし、より軽やかに、より自在に旅を愉しむためにデザインされています。自分らしく過ごすことを大切にした、自由で心地よい滞在を叶えるホテルです。

■ソルト・グループについて

「SALT(塩)のひと振りで、世界を変える」

ソルト・グループは、生命の源である塩のように、無限の可能性を秘めた大海原から新たな価値を創造し、世界を変えていくリーディングカンパニーです。飲食店や宿泊施設、再生医療、地方創生など、多岐にわたる業態と領域において、枠にとらわれない自由な発想で、新しい「体験」を提案し続けています。日本の誇る文化を基盤に、時には海外の優れたパートナーとのコラボレーションを通じて、私たちは未来のカルチャーに挑み、世界中の人々に驚きと感動を届けることを目指しています。

公式サイト:https://salt-group.jp/

■edenについて

「eden」は、“どこにもないはずの楽園”をコンセプトに、海と山に囲まれた自然の中で心身を整える非日常体験を提供するオーシャンビュー複合施設です。2022年7月に千葉・勝浦に誕生して以来、太平洋を望む絶景の中で、訪れる人に穏やかな時間と特別なひとときを届けてきました。

そして2026年に、「eden SETOUCHI」が瀬戸内海の小豆島に開業します。小豆島は海と山に響き合う豊かな自然、独自の食文化を有し、訪れる人は自然と調和したスパ空間や海と連なるインフィニティプールなどで非日常を体感できます。勝浦と小豆島、異なる表情の自然に寄り添う二つの拠点で、土地ごとの魅力を感じながら心身を整える。“楽園”をより深く体感できるステージへと広がっていきます。