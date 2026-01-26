２級建築施工管理技士の対策シリーズで売上No.1※　２級建築施工管理技士 一次テキスト／一次・二次問題解説 令和８年度版発売【総合資格学院】

株式会社総合資格

建設・不動産関連の資格取得スクール「総合資格学院」を運営する株式会社総合資格（本社：東京都新宿区、代表取締役：佐藤 拓也）は、２級建築施工シリーズで売上ナンバーワン（※）を誇る『２級建築施工管理技士 第一次検定テキスト』『２級建築施工管理技士 第一次検定・第二次検定 問題解説』の令和８年度版（2026年度版）を発売開始しました。

※２級建築施工管理技士の対策シリーズ 令和７年１月～10月累計売上紀伊國屋書店、丸善ジュンク堂書店の国内売上

●『２級建築施工管理技士 第一次検定テキスト』

本書は、毎年高い合格率を誇る総合資格学院の指導ノウハウを生かし作成した「２級建築施工管理技士 第一次検定テキスト」の令和８度版です。過去問10年分以上を分析したデータに基づき、合格に必要十分な知識を網羅しています。フルカラーのイラスト・写真を多用してわかりやすく、さらに重要箇所を隠せる赤シート付きで効率よく学習できる、受検生必携のテキストです。本書のポイントは次の通りです。



■フルカラーのイラストを多用したわかりやすい解説

■最新の法律・規準に完全対応！

■コンパクトなA5サイズで持ち運びも使い勝手もバツグン！

■重要箇所を隠せる赤シートで効率よく試験内容を暗記！

■テキスト下段に、用語説明を多数掲載！

■巻末の索引で、用語の掲載ページがひとめでわかる！

■問題解説（別売り）とリンクし、セットで使えば学習効果倍増！

本書では購入者特典として、力試しに最適な学院オリジナルの第一次検定「実力確認模試」を問題と解説の２冊セットでプレゼントします。本書挟み込み用紙のQRコードよりご応募ください。プレゼント応募締切は2026年10月25日まで。

＜基本情報＞

『２級建築施工管理技士 第一次検定テキスト』

編著:総合資格学院

ISBN:978-4-86417-594-4

A５判／約580ページ

定価:2,200円（税込2,420円）

総合資格学院の「２級建築施工管理技士 第一次検定テキスト」は、フルカラーで写真とイラストがわかりやすい！

●『２級建築施工管理技士 第一次検定・第二次検定 問題解説』

毎年高い合格率を誇る、総合資格学院のノウハウを生かし作成した２級建築施工管理技士の問題解説の令和８年度版です。第一次検定の前期・後期試験、第二次検定をそれぞれ５年分収録（令和２～６年度／第一次９回・第二次５回）し、近年の出題傾向が把握できます。さらに、受験生が解きやすく、理解しやすいデザインと構成になっているほか、解説冊子が取り外せる分冊形式により、問題を見ながら解説をじっくり確認でき、さらに外出先でも気軽に勉強できるなど、効率的に学習が可能です。本書のポイントは次の通りです。

■第一次検定を９回分、第二次検定を５回分収録！

（令和２～６年度＋購入者特典で令和７年度をプレゼント）

■解説冊子が取り外せる分冊形式で、持ち運びも使い勝手もバツグン！

■最新の法律・規準に完全対応！

■イラストを多用したわかりやすい解説

■２色刷りで、重要箇所が一目でわかる！（解説ページ）

■各問題に付いた理解度チェック欄で、効率よく学習できる！

■テキスト（別売り）とリンクし、セットで使えば学習効果倍増！

本書では購入者特典として、最新の令和７年度 第一次検定（前期・後期）・第二次検定の問題・解説をプレゼントします。さらに、総合資格学院の人気講師によるWEB解説動画（第一次検定のみ）が視聴可能です。本書挟み込み用紙のQRコードよりご応募ください。プレゼント応募締切は2026年10月25日まで。

＜基本情報＞

『２級建築施工管理技士 第一次検定・第二次検定 問題解説』

編著:総合資格学院

ISBN:978-4-86417-593-7

A５判／約580ページ

定価:1,900円（税込2,090円）

なお、上記書籍については全国の書店、総合資格学院出版サイト等でご購入いただけます。

■ 合格実績No.1スクール 総合資格学院

総合資格学院出版サイトはこちら :https://www.shikaku-books.jp/

総合資格学院は、株式会社総合資格が運営するスクール事業ブランド。建設・不動産関連の資格取得スクールとして圧倒的な実績を誇っており、特に難関国家資格の建築士試験受験対策に強みを持っています。

総合資格学院の講座は、「圧倒的な高い分析力」に基づき構成されており、難化著しい近年の試験に対応できるよう、社会情勢、試験傾向、最新技術など様々な要素を徹底分析し、講習システム・講座カリキュラム・教材等の強化を実施するなど、継続的な試験対策に取り組んでいます。その結果、近年（平成28～令和7年度の直近10年間）の1級建築士設計製図試験において、合格者の52.6％（全国合格者合計35,869名中／当学院受講生18,878名）を、また、学科試験と設計製図試験を1年で合格したストレート合格者の59.2％（全国ストレート合格者合計14,345名中／当学院受講生8,493名）を当学院受講生が占め、「日本一」の合格実績となっています（令和7年12月24日現在）。

※当学院のNo.１に関する表示は、公正取引委員会「No.１表示に関する実態調査報告書」に基づき掲載しております。 ※総合資格学院の合格実績には、模擬試験のみの受験生、教材購入者、無料の役務提供者、過去受講生は一切含まれておりません。 ※全国ストレート合格者数・全国合格者数は、（公財）建築技術教育普及センター発表に基づきます。 ※学科・製図ストレート合格者とは、1級建築士学科試験に合格し、同年度の1級建築士設計製図試験にストレートで合格した方です。〈令和7年１2月24日現在〉

【総合資格学院 高実績の建築士講座の特徴】

■「人対人」による対面指導

難関試験だからこそ、「不明点がその場で、すぐ質問できる」「受講生の理解度に沿った講義が行われる」など、効果・効率のよい学習が可能です。

■講義の中核となるプロの講師陣

「受講生全員合格」を目標に掲げ、目の前にいる受講生の悩みを的確に解決し、受講生一人ひとりに合格までの明確な道筋を示します。

■合格まで受講生一人ひとりを徹底サポート

教務スタッフを中心に学習進捗状況の把握、出席確認から学習アドバイス、さらにはモチベーションアップまで万全のサポートを実施。

■合格のノウハウを凝縮したオリジナル教材

試験の最新傾向や過去の出題傾向も徹底的に分析し、毎年改訂を行っています。

また延べ数十万にもおよぶ受講生の声を反映させているため圧倒的なわかりやすさも実現。

■知識を確実に定着させる学習サイクル

知識を確実に定着させ、その知識を基に得点できるようにするため、予習・講義・復習の段階ごとに専用の教材を用意。

■合格実績日本一を達成し続ける製図指導

作図手順の指導を段階ごとに行い、作図途中の手元は講師が教室を巡回し確認します。

改善点はその場でアドバイスを実施し、きめ細かな添削も魅力。

【開講講座】

＜建築系＞ ・一級建築士 ・二級建築士 ・構造設計一級建築士 ・設備設計一級建築士 ・建築設備士

＜施工管理系＞ ・1級建築施工管理技士 ・2級建築施工管理技士 ・1級土木施工管理技士

・2級土木施工管理技士 ・1級管工事施工管理技士

＜不動産系＞ ・宅建士 ・賃貸不動産経営管理士

＜インテリア系＞ ・インテリアコーディネーター

【会社概要】（2026年1月1日現在）

[所在地]株式会社 総合資格 東京都新宿区西新宿1-26-2 新宿野村ビル22階 [TEL] 03-3340-2810(代)

[所在地] 株式会社中部資格 愛知県名古屋市中区錦1-2-22 中部資格ビル [TEL] 052-202-1795(代)

[代表者] 佐藤 拓也

[設 立] 1987年1月

[従業員数] 666名

[資本金] 総合資格：1億円

[売上高] 135億円（2025年9月期）

[事業内容] 各種国家資格受験講座の開催、各種セミナーの開催、教材の出版、法定講習の開催、人材事業

[URL] https://www.shikaku.co.jp