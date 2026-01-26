【ホテルオークラ福岡】宮城の恵みを味わう『宮城フェア』2026年2月1日より提供開始
ホテルオークラ福岡（福岡市博多区 代表取締役社長 杉山 良太）は、2026年2月1日（日）から28日（土）の期間に、館内直営レストラン7店舗にて宮城県の食材を使った料理を提供する『宮城フェア』を1カ月限定で開催いたします。
トマトチーズフォンデュ
2025年10月より、仙台―福岡間に2社の航空会社が新規就航したことを契機に、宮城県の協力のもと、食材王国と称される宮城の食材や食文化に触れていただく「宮城フェア」を開催いたします。
宮城県の自然豊かな環境で育まれた食材を、料理人の技で各店舗ならではの味わいに仕上げます。
「ビアレストラン オークラブルワリー」では、宮城県産トマトのほどよい酸味とチーズのまろやかさを合わせ、オレンジ色のチーズフォンデュをご用意。海老やチキン、ローストポテトなどお好みの食材に絡めてお楽しみください。また、伊豆沼ハムのソーセージを使用したピザも登場します。
「中国料理 桃花林」では、宮城県産食材を使用して提供する『ふかひれ姿煮込み』や『宮城県産和牛ロースの黒胡椒炒め』がアラカルトメニューとして登場します。
「和食堂 山里」では、仙台牛と郷土野菜のせり根を使った『仙台牛すき焼き鍋膳』を提供。仙台牛のとろける旨みが、せりの根の爽やかな香りと心地よい食感を引き立てます。濃厚さと清涼感が重なり合う、宮城ならではの至福の味わいです。
「オールデイダイニング カメリア」では、宮城食材を多彩な冬グルメにアレンジしたディナーブッフェをお楽しみいただけます。ライブキッチンでは、『宮城県産黒毛和牛のグリル 炭火焼き』『みやぎサーモンとほうれん草のクリームソース スパゲティ』『宮城県産豚肉のプランチャ ケイジャンスパイス』『白菜と長葱と宮城県産野菜のペペロンチーノ風』をシェフが目の前で仕上げてご提供します。
また、「フレンチレストラン ル・シャンドール」や「鉄板焼 さざんか」では、厳しい基準をクリアした最高ランクの牛肉に与えられる称号『仙台牛』をメインにしたコース料理をご用意します。口当たりがよく柔らかで、まろやかな風味と豊かな肉汁が特徴の仙台牛をご堪能いただけます。
その他、「ラウンジ＆バー ハカタガワ」では、唐辛子を漬け込んだウォッカにトマトの酸味がアクセントとなった『宮城産トマトのスパイシーマティーニ』をご提供。
豊富な宮城食材を、心ゆくまでお楽しみください。
伊豆沼ハムのソーセージと宮城産野菜のミックスピッツァ〈ビアレストラン オークラブルワリー〉
手前より、ふかひれ姿煮込み、宮城県産和牛ロースの黒胡椒炒め〈中国料理 桃花林〉
「冬の味覚フェア」ディナーメインディッシュ〈フレンチレストラン ル・シャンドール〉
《『宮城フェア』概要》
提供場所：ホテルオークラ福岡
1階「オールデイダイニング カメリア」「ラウンジ＆バー ハカタガワ」
2階「和食堂 山里」「鉄板焼 さざんか」
地下1階「中国料理 桃花林」「ビアレストラン オークラブルワリー」「フレンチレストラン ル・シャンドール」
ご予約・お問い合わせ：レストラン予約課 TEL.092-262-1176（10:00～18:00）
公式サイト詳細ページ：http://www.fuk.hotelokura.co.jp/restaurant/miyagi
■協力・協賛：宮城県
■ビアレストラン オークラブルワリー
「トマトチーズフォンデュプラン」
提供期間：2026年2月3日（火）～28日（土）※日・月曜定休
提供時間：17:00～22:00 ※2名様より承ります
料金：7,500円 ※前日までに要予約
「伊豆沼ハムのソーセージと宮城産野菜のミックスピッツァ」
提供期間：2026年2月3日（火）～28日（土）※日・月曜定休
提供時間：17:00～22:00
料金：2,200円（直径20cm）、2,800円（直径30cm）
■中国料理 桃花林
アラカルトメニュー
提供期間：2026年2月1日（日）～28日（土）
提供時間：平日11:30～14:30／17:30～21:00、土・日・祝日11:30～14:30／17:00～21:00
料金：ふかひれ姿煮込み 8,400円～、宮城県産和牛ロースの黒胡椒炒め 時価
■和食堂 山里
「仙台牛すき焼き鍋膳」
提供期間：2026年2月1日（日）～28日（土）※火・水曜定休
提供時間：平日11:30～14:30／17:30～21:00、土・日・祝日11:30～14:30／17:00～21:00
料金：8,500円
■オールデイダイニング カメリア
「冬のぽかぽかディナーブッフェ＆宮城県食材フェア」
提供期間：2026年2月1日（日）～28日（土）※土・日・祝日のみ
提供時間：17:00～20:30（90分制・最終入店19:00）
料金：大人 6,500円、シニア（65歳以上）5,500円、小学生 3,500円、お子様（4～6歳）1,500円 ※4歳未満は無料
＜メニュー内容＞
・宮城県産黒毛和牛のグリル 炭火焼きスタイル
・牛タンシチューのパイ包み焼き
・宮城県産豚のプランチャ ケイジャンスパイス
・国産若鶏とブロッコリーのクリームソース ピッツァ
・白菜と長葱と宮城県産野菜のペペロンチーノ風
・宮城県産みやぎサーモンとほうれん草のクリームソース スパゲティ
・ずんだのチーズタルト ほか
■フレンチレストラン ル・シャンドール
「冬の味覚フェア」
提供期間：2026年2月1日（日）～3月1日（日）※月～木曜定休 ≪完全予約制≫
提供時間：金曜日17:30～21:00（最終入店19:00）、土・日・祝日11:30～14:30（最終入店13:00）／17:00～21:00（最終入店19:00）
料金：ランチ 15,000円 ／ ディナー23,000円 ※前日17時までに要予約 ※ランチは3,000円の追加料金で仙台牛へ変更可能
■鉄板焼 さざんか
「仙台牛コース」
提供期間：2026年2月1日（日）～28日（土）※月曜定休
提供時間：平日11:30～14:30／17:30～21:00、土・日・祝日11:30～14:30／17:00～21:00
料金：22,000円
■ラウンジ＆バー ハカタガワ
「宮城産トマトのスパイシーマティーニ」
提供期間：2026年2月1日（日）～28日（土）
提供時間：平日14:00～23:00、土・日・祝日12:00～23:00
料金：1,800円
※上記料金は、サービス料・消費税込
※ラストオーダーは営業終了時間の30分前、ディナーコースのラストオーダーは20:00（ル・シャンドールを除く）
ホテルオークラ福岡
1999年3月1日、歴史と新しさが息づく国際都市・福岡に開業。博多駅、天神、福岡空港にスムーズにアクセスできる地下鉄「中洲川端駅」に直結したロケーションで、観光やビジネスの拠点に最適です。
〒812-0027 福岡市博多区下川端町3-2 博多リバレイン
TEL：092(262)1111(代)
＜アクセス＞
■福岡空港より地下鉄約10分
■JR博多駅より地下鉄約5分
「中洲川端」駅直結 （川端口の改札を出て6番出口）
公式サイト https://www.fuk.hotelokura.co.jp