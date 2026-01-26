「麺場 田所商店」とクオンが共同で、味噌らーめんファンの公式オンラインコミュニティを開設

クオン株式会社

株式会社トライ・インターナショナル（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：田所 史之 以下「トライ・インターナショナル」）と、クオン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：武田 隆 以下「クオン」）は、2026年1月26日（月）、らーめんファンを“味噌”でつなぐオンラインコミュニティ「味噌らーめん日和」を開設しましたのでお知らせします。

味噌文化を、もっと自由に語り合える場所を

「味噌らーめん日和」はこちら :https://www.beach.jp/community/MISOYA

日本各地には、原料や製法、熟成期間の異なる多様な味噌が存在し、それぞれの地域で独自の食文化を育んできました。味噌らーめんは、そうした地域性と外食文化が交わることで生まれた、日本ならではの食の表現のひとつです。

一方で、出身地の味や旅先で出会った一杯、誰かと食べた思い出など、味噌らーめんにまつわる個人の体験や想いは、これまで十分に共有される場があるとは言えませんでした。

そこでトライ・インターナショナルとクオンは、味噌らーめんを愛する生活者が、地域や立場を超えて自由に語り合える場として、「味噌らーめん日和」を共同で立ち上げました。

「味噌らーめん日和」とは

「味噌らーめん日和」は、味噌らーめんへの想いや“推しの味噌”について、自由に語り合えるオンラインコミュニティです。参加は無料で、「麺場 田所商店」のファンに限らず、味噌らーめんが好きな方であれば、どなたでも気軽に参加できます。

日常の食事として親しまれる味噌らーめんから、旅先で出会った記憶に残る一杯まで、多様な視点や声を共有することで、味噌らーめんの魅力を再発見し、次の世代へとつないでいくことを目指します。

スタッフの思い

こんにちは。「味噌らーめん日和」にご興味を持っていただき、ありがとうございます。

味噌らーめんには、味だけでなく、土地の記憶や人との時間や思い出が詰まっていると思っています。

このコミュニティが、そんな“気持ちごと語れる場所”になればうれしいです。

どうぞ気軽に、あなたの味噌らーめんの思い出を聞かせてください。味噌らーめんトークはもちろん、「こんなメニューがあったらいいな」「こんな食べ方が好き」なども、ぜひ気軽にコメントや投稿をしてみてくださいね。

コミュニティ導入の背景

生活者の声を、味噌らーめんの未来へ

トライ・インターナショナルは、「味噌らーめん日和」を通じたファンとの対話を通して、味噌らーめんの価値をあらためて見つめ直していきます。

参加者それぞれの視点から寄せられる声を今後のメニュー開発や情報発信などの取り組みに生かしながら、味噌文化の新たな可能性とともに育んでまいります。

株式会社トライ・インターナショナル（ https://try-international.co.jp/ ）

トライ・インターナショナルは、「味噌を通して世界の食文化を豊かにする」を理念に、味噌の製造・卸売・輸出事業をはじめ、味噌らーめん専門店 麺場 田所商店 を中心とした外食事業を展開しています。

全国各地の味噌蔵と連携し、地域に根付く伝統と職人の技を未来へつなぐことで、日本の発酵文化の価値を国内外へ発信しています。

創業の地である千葉県で1号店を開業して以来、味噌本来の魅力を最大限に引き出す味噌らーめんづくりにこだわり、地域ごとの味噌文化を伝える店舗運営を続けてきました。

現在では、日本全国および海外に200店舗以上を展開。各地の味噌の特色を活かした多彩なメニューを通じて、日本ならではの食文化を世界へ届けています。

クオン株式会社

クオンは、企業・自治体と生活者をつなぐオンラインコミュニティの構築と運営・コンサルティングを行う会社です。1996年の創業以来、累計300超の企業や自治体のファンコミュニティを手がけ、国際特許を含む複数の特許技術を用いたデータサイエンスを駆使し、生活者との関係構築や課題解決、持続的発展を支援しています。コーポレートサイトで各社の成功事例をご紹介しています。

https://www.q-o-n.com/casestudy/(https://www.q-o-n.com/casestudy/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pressrelease-202601261500)

社名：クオン株式会社 QON Inc.

創業：1996年

代表取締役：武田 隆

事業内容：ファンコミュニティの構築／運営／コンサルティング

URL：https://www.q-o-n.com/