第一学院高等学校（通信制高校）韓国の[ACOPIA SCHOOL]と連携した「韓国オンライン留学」を開催！

株式会社ウィザス

株式会社ウィザス（大阪府大阪市、代表：生駒 富男）が運営する通信制高校「第一学院高等学校」（全国67キャンパス：2025年12月時点）において、2026年1月29日（木）・30日（金）の2日間にわたり、「韓国オンライン留学」を開催いたします。

これまで継続的にフィリピンなどのオンライン留学を実施してまいりましたが、今回初めて韓国を対象としたオンライン留学を開催いたします。

本プログラムは、韓国人講師や全国の第一学院高等学校の生徒との交流を通じて、実践的なコミュニケーション力を育むことを目的としています。

当日は、ACOPIA SCHOOL（株式会社KOREA PLAZA HIROBA）と連携し、韓国語学習・韓国文化講座を実施。現地の学校文化を題材とした学習を通じ、日韓のマナーの違いや自分とは異なる習慣・考え方への理解を深めます。語学の学習にとどまらず、多様な価値観に触れることで、国際的な視野を養います。

■ACOPIA SCHOOL （株式会社KOREA PLAZA HIROBA）とは日本と韓国を中心に、アジア各地の多文化共生を目的とした様々な文化交流活動を行っている韓国の企業。

主な活動：語学学校運営、K-POPダンス留学プログラム、韓国大学進学サポート、韓国家庭ホームステイなど。

◆第一学院高等学校について

株式会社ウィザスの高校・大学事業の中核として運営している第一学院高等学校(通信制・単位制)には、9,000名以上の生徒が在籍をしており、全国に67キャンパス(2025年12月時点)を展開しています。「生徒第一」「1／1の教育」の想いを大切に、「成長実感型教育」を掲げ、生徒をプラス思考に変える独自の「プラスサイクル指導」をベースとし、生徒一人ひとりの「『もっともっと自分を好きになる』自分づくり」をサポートしています。

当校には、不登校や高校中退を経験した生徒のほか、スポーツや芸能活動などの夢の実現と学業との両立を目指す生徒が在籍。卒業生もそれぞれの分野で多彩に活躍。多様な生徒たちがそれぞれの希望する進路を実現できるよう、生徒一人ひとりの自己成長を支援してまいります。

＜主な在校生・卒業生＞

・スポーツ：久保 建英選手(サッカー：レアル・ソシエダ)／伊藤 洋輝選手(サッカー：FCバイエルン・ミュンヘン)／高井 幸大選手(サッカー：ボルシアＭＧ)／佐藤 龍之介選手(サッカー：FC東京)／稲場 悠介選手(水球)／開 心那選手(スケートボード) ほか、野球・サーフィン・テニス・スノーボード 等

・芸能：Little Glee Monster(MAYU・かれん・アサヒ)／ねお(動画クリエーター、チャンネル登録者数89.9万人)／のえのん(動画クリエーター、チャンネル登録者数41万人)／ゆーぽん(動画クリエーター、チャンネル登録者数65.6万人)

URL： https://www.daiichigakuin.ed.jp/

◆株式会社ウィザスについて

株式会社ウィザスは、「顧客への貢献」「社員への貢献」「社会への貢献」という3つの貢献を通じて、教育分野を中心に、一人ひとりの夢の実現に取り組む総合教育サービス会社です。すべては「成功」へのプロセスと考える“プラスサイクル”思考を基にした高校・大学事業、学習塾事業、グローバル事業、能力開発・キャリア支援事業を中心に、『「社会で活躍できる人づくり」を実現できる最高の教育機関』を目指しています。

社名 ： 株式会社ウィザス

代表者 ： 代表取締役社長 生駒 富男

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町3-6-2 KFセンタービル

設立 ： 1976年7月10日

資本金 ： 12億9,937万5,000円

従業員数： 正社員1,011名(2025年3月31日現在)

事業内容： 総合教育サービス

URL ： https://www.with-us.co.jp

本プレスリリースに関するお問い合わせ先第一学院高等学校 担当 ： 広報マーケティング室 河瀬・野口

所在地 ： 〒105-0014 東京都港区芝1-5-9 住友不動産芝ビル2号館5階

TEL：03-6865-1901 E-mail： info@daiichigakuin.ed.jp