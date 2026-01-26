BELAYとのコラボキャンペーン開催、「ココヘリ」入会金無料・オリジナル発信機ステッカーもお届け

AUTHENTIC JAPAN株式会社

山や海での行方不明者の位置を特定する捜索サービス「ココヘリ」を運営するAUTHENTIC JAPAN株式会社（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：久我 一総 以下、当社）は、自然との共生、安心安全に暮らせる持続可能な社会の実現に向けて取り組むBELAY株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役：畑中 和彦）と共同でコラボレーションキャンペーンを、2026年2月6日（金）より開始します。

本コラボレーションは、アウトドア環境はもとより、日常生活における安心・安全な暮らしの実現を目指す取り組みです。「ココヘリ」の捜索サービスが、山岳遭難への対応をはじめ、都市防災、高齢者の徘徊、子どもの迷子など、さまざまなシーンにおける安心安全につながり、「BELAY」の自然との共生の取り組みが持続可能な社会の実現につながる、両者による共創プロジェクトです。

本キャンペーンでは、BELAYが運営するアウトドア専門ECモール「mountain-products.com」にて入会金無料（通常3,300円）で「ココヘリ」にご入会いただける特典を提供します。 また、数量限定で、BELAYオリジナル発信機ステッカーをお届けします。

■お申し込みサイト(2026年2月6日以降お申込み可能になります)：

https://www.mountain-products.com/cocoheli

■キャンペーン概要

- 期間：2026年2月6日（金）～ なくなり次第終了- 特典内容：BELAYオリジナルステッカー付（入会金無料・数量限定）- 対象プラン：ベーシックプラン（年会費6,600円）

＜COCOHELI TAKAO BELAY POP UP＞

2026年2月6日(金)～2月23日（月・祝）の18日間、COCOHELI TAKAOにてBELAYの「A Safe and Sustainable Life with Nature」をテーマにした COCOHELI TAKAO BELAY POP UPを開催します。「ココヘリ」と「BELAY」によるPOPUPは、都会とアウトドアをつなぐ都市防災、環境保全、持続可能なライフスタイルを体験できる場です。来場される人たちと共に学び、考えていければと思います。

■POP UP 概要

- 住所：193-0844 東京都八王子市高尾町2217京王線高尾山口駅から登山口へ向かうもみじ通り沿い高尾山口駅から徒歩3分、高尾山の登山口から徒歩1分- 期間：2026年2月6日～2月23日 9:00-17:00（月曜定休）

【BELAYERボトルワークショップ】

学んで、作って、備える、日常でも野外でも役立つアウトドアの裏技を学びながらあなたのBELAYERボトルを作ります。ボトルの中に便利なアウトドアグッズを詰めていざという時の備えに。 さらにBELAY POP UP期間中、様々な人のこだわりや知恵が詰まったボトルを展示しています。

参加費：大人用 3,500円 子供用（小学生以下向け）2,500円

ワークショップお申込みURL ： https://peatix.com/event/4824231

【ゆたかな森がきれいな水になる環境保全活動（ドネーション）】

BELAYは、”ゆたかな森がきれいな水になる”をテーマに、森の整備ときれいな水の象徴であるわさび田再生の活動を山梨県道志村で行っています。

日本のゆたかな森を守っていくために、BELAYの活動の場、山梨県道志村「養老の森」で生まれた苗木を育てていただき、成長した苗木を森に戻すという再生(リジェネレーション)プロジェクト「Re-TURN plants」。森林整備活動からでる間伐樹である実生の苗をお持ち帰りいただきご自宅で育ててみませんか。

【BELAYサスティナブルプロダクトを展示】

例えば、マイボトルを携帯し健康的な水を飲むことでマイクロプラスチックゴミ削減につながったり、環境に人に衣類にやさしい洗剤で洗濯をしたり、

“普段のライフスタイルが自然とサスティナブルな活動につながる“BELAYプロダクトをご紹介します。

■BELAYによる本取り組みの発表ページ

https://www.mountain-products.com/features/COCOHELIxBELAY202602/

「BELAY」とは

私たちはアウトドア・スポーツで培った経験、ノウハウ、最新のIT技術を用いて、限りある資源資産を有効に活用し、永続的に進化続けることのできるプラットフォームを立ち上げていきます。それは、私たちが求める物、事、場所であり、生活であり、コミュニティーであり、生き方そのものであります。

こだわりをもって集め、作り、使い、生活の中に溶け込んだライフスタイルを提案し、真に豊かな自然との共生、安心安全に暮らせる持続可能な社会の実現に向け取り組んで参ります。

https://belay.jp/

AUTHENTIC JAPAN 会社概要

会社名：AUTHENTIC JAPAN 株式会社

代表取締役社長：久我 一総

本社：福岡県福岡市中央区赤坂1-6-15-4F

URL：https://www.authjapan.com/

事業内容：山岳捜索サービス「ココヘリ」などの展開

「ココヘリ」とは

国内で唯一へリで山岳遭難者を捜索できる会員制の「民間へリ捜索サービス」です。山小屋などの民間組織による救助活動費用や公的機関の捜索打ち切り後に実施される民間の捜索費用を保険金としてお支払いする「山岳保険」に対して、「ココヘリ」は捜索サービスとして遭難者の生存率をあげることができます。

「ココヘリ」は発信機の電波とヘリ・ドローンを利用することで、従来の”目視での捜索”と比べ捜索時間を大幅に短縮し、「ここにいる」という0ｍの距離まで遭難者の位置を特定。捜索時間を長期化させないことが特徴です。

ココヘリ会員にそれぞれ専用の発信機を貸与し、会員は必ず発信機を身に着けて登山を行います。遭難事故発生時には、登山計画書にある山域をめがけてヘリを飛ばす準備を進めます。ヘリ・ドローンに受信機を搭載し、会員が身に着ける発信機と「直接通信」することで、スマートフォンが通信圏外の山域地帯でも迅速な捜索が可能となります。こうした「命を守る」ことへの高い性能が登山家に強く支持され、会員数は17万人を超えるまでに達しています。

代表取締役 久我 一総の略歴

1978 年、福岡県福岡市生まれ。西南学院大学文学部外国語学科英語専攻卒業。2002 年パナソニックシステムネットワークスに入社し、SCM部門の責任者としてイギリスの子会社へ出向。10年後に帰国し、商品企画部門へ異動。2011年にAUTHENTIC JAPANを立ち上げ、退職。現在に至る。