SV.LEAGUE夢の祭典が開幕！「バレーSVリーグ オールスターゲームズWOMEN 2025-26 神戸」を1/31（土）13時よりCS放送日テレNEWS24で生中継！

SV.LEAGUEが誇るトッププレーヤーたちが一堂に会する、年に一度の夢の祭典「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が幕を開けます。



1/31（土）に開催されるWOMENのゲームでキャプテンを務めるのは、ファン投票で見事1位に輝いたNECレッドロケッツ川崎に所属する山田二千華選手と、2位の佐藤淑乃選手。リーグを代表し、日本代表でも中核を担うNECレッドロケッツ川崎の最強コンビが、本大会では互いにチームを率いるキャプテンとして対峙。どのような戦いになるか目が離せません！



トップアスリートたちの技術とプライド、そして祭典ならではの華やかなパフォーマンスが融合するこの特別な一戦。日本バレーボール界の「今」が凝縮されたドリームマッチの模様を1/31（土）13時より、日テレNEWS24にて生中継でお届けします。


さらに、2/1(日)に行われるMENの試合の模様は、日テレジータスオリジナル版として後日VTR放送を予定。男女ともに、SV.LEAGUEの魅力を余すところなくお楽しみください。



＜放送日程＞


バレーSVリーグ オールスターゲームズ WOMEN 2025-26 神戸


1月31日(土)　13：00～15：30　生中継　日テレNEWS24


2月14日(土)　17：30～19：30　VTR　日テレジータス




バレーSVリーグ オールスターゲームズ MEN 2025-26 神戸


2月15日(日)　 17：30 ～ 19：30　VTR　日テレジータス




※放送内容、放送日時変更の可能性あり



