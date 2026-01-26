SV.LEAGUE夢の祭典が開幕！「バレーSVリーグ オールスターゲームズWOMEN 2025-26 神戸」を1/31（土）13時よりCS放送日テレNEWS24で生中継！
SV.LEAGUEが誇るトッププレーヤーたちが一堂に会する、年に一度の夢の祭典「エムット presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE」が幕を開けます。
1/31（土）に開催されるWOMENのゲームでキャプテンを務めるのは、ファン投票で見事1位に輝いたNECレッドロケッツ川崎に所属する山田二千華選手と、2位の佐藤淑乃選手。リーグを代表し、日本代表でも中核を担うNECレッドロケッツ川崎の最強コンビが、本大会では互いにチームを率いるキャプテンとして対峙。どのような戦いになるか目が離せません！
トップアスリートたちの技術とプライド、そして祭典ならではの華やかなパフォーマンスが融合するこの特別な一戦。日本バレーボール界の「今」が凝縮されたドリームマッチの模様を1/31（土）13時より、日テレNEWS24にて生中継でお届けします。
さらに、2/1(日)に行われるMENの試合の模様は、日テレジータスオリジナル版として後日VTR放送を予定。男女ともに、SV.LEAGUEの魅力を余すところなくお楽しみください。
＜放送日程＞
バレーSVリーグ オールスターゲームズ WOMEN 2025-26 神戸
1月31日(土) 13：00～15：30 生中継 日テレNEWS24
2月14日(土) 17：30～19：30 VTR 日テレジータス
バレーSVリーグ オールスターゲームズ MEN 2025-26 神戸
2月15日(日) 17：30 ～ 19：30 VTR 日テレジータス
※放送内容、放送日時変更の可能性あり
◆「バレー SVリーグ オールスターゲームズ」番組ページ
https://www.gtasu.com/others/svleagueallstar/
（日テレジータス公式WEB）
◆視聴方法
スカパー！（CS257）、スカパー！プレミアムサービス（Ch.608）
J:COMほか、全国のケーブルテレビ、ひかりTV、auひかりなどでご覧いただけます
◆スマホ・ＰＣ・タブレット視聴方法
スカパー！番組配信にてご覧いただけます
◆視聴方法に関するお問い合わせ先
日テレジータス カスタマーセンター：TEL 0120-222-257（年中無休 10:00～20:00）
◆日テレジータス公式SNS
X：@Gtasu
◆会社情報
会社名：株式会社CS日本（通称：CS日テレ）
代表取締役社長：高橋 知也
所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階