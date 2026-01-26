SEVENTEEN公式キャラクター「MINITEEN OFFICIAL LICENSE MERCH」第3弾がHMV&BOOKS ONLINEにて登場！

株式会社KOLLECTION

HMV&BOOKS ONLINEでは、 MINITEEN OFFICIAL LICENSE MERCH第3弾を好評販売します。

MINITEEN OFFICIAL LICENSE MERCHは、ファンの皆さまに新たな楽しさとコレクション性の高い価値をお届けします。

「MINITEEN（ミニティーン）」について

全種のキャラクターで構成された「MINITEEN」は、 公開以降、独自の雰囲気を持つストーリーで多くの人に愛されています。

ブランドメッセージ

外見から性格まで個性豊かな13人、私たちはミニティーン！

温かい友情を分かち合い、一緒に作り上げる幸せな毎日。

「一緒ならいつでも楽しい、Come into MINITEEN World！」

販売情報



【開催店舗】

HMV&BOOKS online (https://www.hmv.co.jp/news/article/251222183(https://www.hmv.co.jp/news/article/251222183/))

予約販売期間：2026年1月3日（土）10:00 ～ 2026年1月18日（日）23:00

商品情報（税抜）

MINITEEN FIGURE KEYRING

税込価格 各2,310円

MINITEEN FIGURE STAMP

税込価格 各2,310円

MINITEEN MAGNET OPENER

税込価格 各2,530円

MINITEEN METAL PIN BADGE

税込価格 各1,210円

MINITEEN ACRYLIC SHAKER KEYRING

税込価格 各2,530円

MINITEEN HAIR SCRUNCHIE

税込価格 各2,310円

【株式会社KOLLECTIONについて】

本社所在地：〒577-0061 大阪府東大阪市森河内西1丁目4番9号

代表者：代表取締役 金 賢秀

設立：2019年2月

電話番号：06-4306-5400

URL：https://www.kollection.co.jp/

事業内容：輸入化粧品・日常生活品卸売業、化粧品輸入代行業、マーケティング代行業