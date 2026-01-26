テレビのアテンションデータを取得するREVISIO　『TechGALA Japan 2026』に協賛

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を測るREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷康士、以下REVISIO）は、2026年1月27日（火）～29日（木）に愛知県名古屋市にて開催される『TechGALA Japan 2026』に協賛することをお知らせいたします。

REVISIOの協賛内容

■ 協賛の背景と目的

「TechGALA Japan 2026」は、地域や文化、性別や人種、分野の壁を越え、世界中のプロフェッショナルたちが集結する「祭典」です。

REVISIOは創業以来、「AIを用いた独自の人体認識技術」と「データのプロフェッショナルによる解析」を軸に、これまでブラックボックスだった「テレビ画面を誰が、いつ、どのように注視しているか」という視聴実態を可視化してまいりました。 本イベントの「テクノロジーで未来を切り拓く」というコンセプトに深く共感し、今回の協賛を決定いたしました。本協賛を通じて、マーケティング・広告業界におけるAI活用の可能性をさらに広げ、業界のDX推進に貢献してまいります。

■ STATION Aiでのブース出展について

イベント3日目には、日本最大規模のオープンイノベーション拠点「STATION Ai」にてMiniブースを出展いたします。ブースでは、REVISIOが提供する最新のAIソリューションをご紹介いたします。

- 会場：STATION Ai【M3F】（愛知県名古屋市昭和区鶴舞愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号）- ブース番号： S-3

ぜひブースにお越しいただき、課題感やお悩みなどお気軽にご相談ください。イベント当日、多くの皆さまにお会いできることを楽しみにしております。

参加パスのお申込みはこちら :https://techgala.jp/

『TechGALA Japan 2026』概要

- 日時 ： 2026年1月27日（火）～ 29日（木）- 会場 ： 愛知県 名古屋市【1日目、2日目】栄地区（ナゴヤイノベーターズガレージ、中日ホール＆カンファレンスなど）【3日目】鶴舞地区（STATION Aiなど）- 内容 ： 世界的に著名なスピーカー等によるキーノートスピーチ、スタートアップや事業会社等の展示、様々な関係機関と連携したサイドイベント企画 など- 主催 ： Central Japan Startup Ecosystem Consortium（中部経済連合会／名古屋大学／愛知県／名古屋市／浜松市等）- 公式HP ： https://techgala.jp/

【REVISIOの展示に関する問い合わせ先】

■REVISIO株式会社 https://revisio.co.jp/

広報担当 安武

東京都千代田区大手町1丁目6番1号大手町ビル

E-mail info@revisio.com Tel（担当直通） 050-5897-4931

【REVISIO株式会社について】

REVISIO株式会社（2022年10月にTVISION INSIGHTS株式会社から社名変更）は、人体認識技術によってテレビ番組・CMの視聴態勢データを取得し、BtoB向け視聴分析サービスを提供しています。ご家庭のテレビに、REVISIOが独自に開発した人体認識技術を搭載した調査機器を設置し、調査参加者の視聴態勢を毎秒で自動的に取得。「誰がテレビの前にいて、ちゃんと見ているか」というREVISIO独自のアテンション（注視）データを広告主・広告会社・放送局など国内累計250社以上のクライアントにご活用いただいています。

現在、国内では関東エリアの2,000世帯・関西エリア600世帯を調査対象とし、地上波の全番組の視聴データ、ならびにコネクテッドTVの注視データを提供しています。