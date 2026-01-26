幻の名作将棋漫画『笑え、ゼッフィーロ』第4巻が遂に電子書籍で発売！
2026年1月25日、バーボンコミック（代表 齊藤信久）は、長らく入手困難だった幻の名作将棋漫画
『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語』第4巻を、主要電子書店にて電子書籍として発売いたします。
本巻では、西風ヶ丘（にしかぜがおか）高校将棋部が 高校将棋選手権・神奈川県予選に挑戦。強豪・鷹洋（おうよう）高校との熱戦の火ぶたが切られます――友情、恋、そして将棋に胸を焦がす青春劇の第4弾をお楽しみください。
■ 作品の特徴
『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語』は、神奈川県の西風ヶ丘高校将棋部を舞台に、全国大会を目指す部員たちの 奮闘と成長を描く青春群像劇。将棋専門誌「週刊将棋」で連載されたリアルな対局描写、友情・恋・葛藤を丁寧に織り込んだストーリーで、将棋ファンのみならず一般読者にも高い評価を受けてきた名作です。これまで1～3巻を配信中。
■ 第4巻の見どころ
『笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語 4』
高校将棋選手権・神奈川県予選に出場した西風ヶ丘高校将棋部
初の団体戦で立ちはだかるのは 超絶棋力の美少年・一柳（いちやなぎ）率いる強豪・鷹洋（おうよう）高校
永き因縁のライバル戦がついに始まる！
友情と恋、そして将棋への熱い想いが交錯するストーリー。第4巻は青春と将棋対局の両輪がより鮮明に描かれます。
■ 配信情報
タイトル：笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語 4
著者：柳葉あきら
レーベル：バーボンコミック
発売日：2026年1月25日
価格：799円（税抜）
配信形式：電子書籍（eEPUB3）
※以降、毎月1巻ずつ全15巻刊行予定。
■ シリーズ累計・展望
1～3巻は2025年12月29日より配信中
電子版シリーズは 読者の支持を受け継続刊行中
今後も次巻リリースと展開情報をお届けします！
１～３巻のプレスリリース→ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000175526.html
■全15巻の内容
第１巻「第２学年 春」１. ／ 第２巻「第２学年 春」２.
第３巻「第２学年 春」３. ／ 第４巻「第２学年 春」４.（本巻）
第５巻「第２学年 夏」１. ／ 第６巻「第２学年 夏」２.
第７巻「第２学年 秋」１. ／ 第８巻「第２学年 秋」２.
第９巻「第２学年 冬」１. ／ 第10巻「第２学年 冬」２.
第11巻「第３学年 冬」３. ／ 第12巻「第３学年 春」１.
第13巻「第３学年 春」２. ／ 第14巻「第３学年 春」３.「夏」「秋」
第15話「第３学年 冬」
■ 書誌情報
タイトル： 笑え、ゼッフィーロ 西風ヶ丘高校将棋部物語
英題： Don't cry,Zeffiro.
著者： 柳葉あきら
レーベル：
バーボンコミック
価格：
１巻～３巻 699円（税抜）
４巻～12巻 799円（税抜）
５巻～15巻 899円（税抜）
配信形式：
電子書籍（eEPUB3）
配信開始日：
第1～3巻：2025年12月29日より発売中
第4巻：2026年1月25日発売
※以降、毎月1巻ずつ刊行（全15巻）
■ 著作権表記
(C) 柳葉あきら
バーボンコミック第２弾プロジェクト
★★★ 「サジタリウス・ログブック・プロジェクト」 ★★★
バーボンコミックでは、アニメ『宇宙船サジタリウス』の原作漫画『ALTRI MONDI』（作・アンドレア・ロモリ）の日本語版を電子書籍として発行する「サジタリウス・ログブック・プロジェクト」を開始いたします。
これまで、日本語版が発行されたことがない、SF宇宙アドベンチャーコミック『ALTRI MONDI』……1986～87年に日本アニメーションによって制作されたアニメ『宇宙船サジタリウス』の原点にして、現在もロモリ氏の手により進行中の「サジタリウス号」物語（Logbook＝航海日誌)を、日本のファン、SF読者に電子書籍でお届けするプロジェクトです。
※現在、調整中につき、詳細は改めて発表いたします。
■『ALTRI MONDI』シリーズ（『宇宙船サジタリウス』原作）
#1『Fuga su Issar』（イッサールの逃走）1979(C)Andrea Romoli
#2『Il Demone di Azul』（アズールの悪魔）1981(C)Andrea Romoli
#3『L'ultima fortezza』（最後の砦）1981(C)Andrea Romoli
#4『Crab Nebula』（かに星雲）1981(C)Andrea Romoli
#5『Lo specchio dei mondi』（世界の鏡）2016(C)Andrea Romoli
#6『kthalon Porta Inferi』（クザロン、地獄の門）2022(C)Andrea Romoli
#7『PANDRA PLANET』（パンドラプラネット）2026
第0巻『Avventura su Efesto』（エフェストの冒険）1977
※邦題は仮です。
このプロジェクトのプレスリリース
→https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000175526.html
バーボンコミックについて（会社概要）
@bourboncomics
バーボンコミック（Xアカウント: @bourboncomics）は、大手出版社出身の編集プロダクションが立ち上げた電子書籍出版レーベルです。好評シリーズをはじめ、魅力ある作品をお届けしています。