日東工業、栃木県小山市と「緊急消防援助隊受援時における活動拠点に関する協定」を締結
日東工業株式会社
協定書を交わす浅野小山市長（右）と黒野取締役社長
栃木野木工場 第2工場 完成予想図
日東工業株式会社（本社：愛知県長久手市、取締役社長 黒野 透、以下 日東工業）は、栃木県小山市と「緊急消防援助隊受援時における活動拠点に関する協定」を1月22日に締結いたしましたのでお知らせいたします 。
本協定は、小山市消防本部管内外において大規模な地震、台風、火災等の災害が発生した際、全国の消防本部から部隊が集まり応援活動を行う「緊急消防援助隊」の活動拠点を確保することを目的としています。日東工業は、生産拠点を構える栃木県野木町に隣接する小山市からの要請に応じ、現在計画中の「栃木野木工場 第2工場建設予定地」を活動拠点として提供し、地域の安全確保に協力いたします。
近年、各地で激甚化する自然災害に対し、地域社会のセーフティネット構築に貢献することは企業の責務であると考えています。今後も官民一体となった防災体制の強化を目指し、自治体との連携を深めてまいります。
■栃木野木工場 第2工場の概要
・所在地：栃木県下都賀郡野木町川田１番１
・敷地面積：78,758平方メートル
・建物面積：約11,000平方メートル
・主要生産製品：
システムラック、情報通信用キャビネット、光接続箱など
・建物竣工予定：2027年9月
・生産開始予定：2028年4月
