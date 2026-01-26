3月7日～15日に高知県高知市で開催する「土佐の『おきゃく』2026」への協賛決定

楽待株式会社

＜本リリースのポイント＞

・2026年3月7日～15日に開催される「土佐の『おきゃく』2026」へ協賛を決定

・宴会文化「おきゃく」を中心とした、土佐ならではのイベント

・2023年より継続して行っている、地域の発展に向けた支援活動の一環として実施

土佐のおきゃく公式キャラクター「べろべろの神様」（土佐の「おきゃく」事務局から提供）

国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」（https://www.rakumachi.jp/）を運営する楽待株式会社（本社：東京都中央区、東証スタンダード、証券コード：6037）は、2026年3月7日（土）～15日（日）に高知県高知市で開催される「土佐の『おきゃく』2026」(https://tosa-okyaku.com/)への協賛を決定しました。高知では、お祝い事の際に人を招き、自宅で酒宴を開く文化を「おきゃく」といいます。こうした土佐ならではのコミュニケーション文化を、まち全体で楽しむ催しとして2006年に本イベントは始まりました。期間中は、ご当地グルメの屋台や、よさこいなど、さまざまな催しが開催されます。

「土佐の『おきゃく』2026」 開催概要

・日時：2026年3月7日（土）～15日（日）

・会場：高知県高知市中心商店街ほか

・問い合わせ先：土佐の「おきゃく」事務局

※詳細は公式HP(https://tosa-okyaku.com/)をご覧ください

協賛の背景

当社が運営する不動産投資プラットフォーム「楽待」には、全国47都道府県の物件情報が掲載されており、日頃より全国各地の不動産会社様とお取引をしております。地域の皆様に支えられて事業を展開している企業として、地域社会の発展に寄与することは社会的責務であると考えています。

こうした考えのもと、当社では地域文化の継承と発展に貢献するため、2023年より各地のイベント協賛などの取り組みを継続してきました。今回の協賛についても、その一環として実施するものです。

まつり当日は街全体が宴会場となる（土佐のおきゃく事務局から提供）

なお、2024年には高知県が進める「空き家対策事業」に対し、250万円の寄付を実施(https://rakumachi.co.jp/csrinfo/20240628/)しています。今後も地域に根差した支援を続けてまいります。

【会社概要】

社名：楽待株式会社

URL：https://rakumachi.co.jp/

上場市場：東証スタンダード（証券コード：6037）

本社：東京都中央区八丁堀三丁目3番5号 住友不動産八丁堀ビル5階

設立：2005年8月23日

事業内容：国内最大の不動産投資プラットフォーム「楽待」の運営