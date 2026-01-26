「AI活用」は全社イベントで盛り上げろ！アローリンク『AIイノベーションアワード』開催、62チームが業務変革に挑戦

株式会社アローリンク

企業のDX推進やAI導入が加速する昨今、「ツールは導入したが、現場での活用が進まない」「一部の詳しい社員しか使っていない」という課題が多くの企業で顕在化しています。

株式会社アローリンクは、こうした「導入と定着の壁」を打破し、掲げている「全員AI活用」を実現するため、社内イベント『AIイノベーションアワード（AI-Novation Award）』を開催いたしました。

技術力ではなく「妄想力（こんなことができたらいいな）」を最重視した本イベントには、全社から62チームがエントリー。

エンジニアだけでなく、営業やバックオフィスなど非エンジニア職の社員が主役となり、現場起点のAI活用事例が多数創出されたことをご報告します。

■ 開催の背景：研修だけでは越えられなかった「二極化」の壁

昨今の生成AIブームを受け、当社でも全社員向けに計20時間に及ぶリスキリング研修を実施し、環境整備を進めてまいりました。

しかし、研修後も実際の業務フローにAIを組み込めているのは一部のメンバーに留まり、「活用できる人」と「そうでない人」の二極化が進んでいました。 トップダウンで「AIを使え」と指示するだけでは、現場の熱量は上がらず、定着もしない。この現状を変えるためには、「学ぶ（研修）」フェーズから「創る（実践）」フェーズへの転換が必要でした。

そこで私たちは、「高尚な技術」ではなく、日々の業務にある「泥臭い困りごと」や「小さな願望」こそがAI活用の種になると考え、全社員が楽しみながら参加できるアワード形式のイベントを企画しました。

「AI」と「Innovation」を融合させ、未来を創る祭典にしたいという願いを込め、『AIイノベーションアワード（AI-Novation Award）』と名付け、開催に至りました。

■ 『AIイノベーションアワード』3つの特徴

本アワードでは、心理的ハードルを極限まで下げるため、従来の社内コンテストとは一線を画す3つのルールを設けました。

1. 「非エンジニア」こそが主役

高度なプログラミング能力は評価対象外とし、「その発想はなかった！」「業務が劇的に楽になる」という「課題発見力」と「妄想力」を最上位の評価軸に据えました。

2. 「パクり合い（横展開）」を推奨

競争ではなく「共創」を促すため、プロンプトやコードを公開し、他部署でも活用（パクり）できる状態にしたチームを高く評価しました。「知の独占」を防ぎ、全社的な生産性向上を狙いました。

3. ユーモアと「内輪ノリ」の解禁

プレゼン動画での「ふざけ」やユーモアを全面的に解禁。「AI活用＝難しい・真面目」というイメージを払拭し、誰もが楽しみながら参加できる文化を醸成しました。

■ 現場から生まれた「小さな革命」事例（一部抜粋）

社内限定イベントながら62チームがエントリーし、具体的な業務改善効果が生まれています。

【経理・バックオフィス】

経費精算科目の自動推測（GAS×AI）： 申請内容からAIが勘定科目を推測し自動入力。迷う時間と入力ミスをゼロに。

規約審査AI： 膨大なマニュアルを持つ法務チェックをAIが代行。月間約50時間の工数削減を実現。

【営業・マーケティング】

トップセールスの「分身」（架電評価AI）： トップ営業の思考を学習したAIが、新人の架電内容をフィードバック。アポ獲得数が約40%増加。

LP制作の内製化： AI活用により外注費50万円を0円に削減し、制作期間を2ヶ月から2週間に短縮。

【チームビルディング】

育成ゲーム「OJTama」： 新人の学習進捗管理を「たまごっち」風の育成ゲームに昇華。OJTの孤独感を解消し、チーム全体で育成を楽しむ空気を醸成。

なお、これらの事例を含む全62エントリーの中から選ばれた受賞作品は、全社総会にて正式に発表されます。

■ 今後の展望：「祭り」を「文化」へ

今回のアワードを通じて得られた最大の成果は、効率化された時間以上に、「自分たちの手で業務は変えられる」という全社員の自信と熱狂です。

当社は今後も、失敗を許容し、小さな「妄想」を形にできる環境づくりを通じて、「全員AI活用」の文化を定着させてまいります。

また、本取り組みで得られた知見や開発されたAIツールは、自社内での活用に留まらず、同様の課題を持つ企業の皆様への支援としても還元していく予定です。

■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

採用コンサルティング業

採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

当社は、以下のサービスを提供しております。

・アローグループAI研修プログラム https://dx-training.jp/

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん」 https://ai-tantou.jp/

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」 https://liny-gr.com/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/