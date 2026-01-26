高校生カーリング日本一は、長野選抜（男子）と北海道選抜（女子） 全農から青森県産のお米やお肉を入賞チームに贈呈 ～第２１回全農全国高等学校カーリング選手権大会を開催～

全農は、１月２２日（木）～２５日（日）に青森市のオカでんアリーナで開催された「第２１回全農全国高等学校カーリング選手権大会」に特別協賛しました。

男女合わせて合計１０チーム４１名の高校生が集結し、全２４試合の熱戦が繰り広げられました。男子決勝は長野選抜と青森・岩手合同が対戦し、６－５で長野選抜が優勝、女子決勝は北海道選抜と東北選抜が対戦し、１０－１で北海道選抜が優勝を飾りました。

集合写真

【大会結果】

【試合の模様】

もぐもぐブースで栄養補給をサポート

選手控室にブースを設置し、青森県産米を使用したおむすびやカットりんご、ニッポンエール商品などを提供しました。出場選手からは「たまごスープで体を温めて、次の試合頑張ります」や「ゆでたまごや干し芋は手軽に栄養補給できて嬉しい」などのコメントをいただきました。また、試合前後はもちろん、試合のハーフタイム中にブース商品で栄養補給するチームもありました。

もぐもぐブース（全体）

青森県産米を使用したおむすび

もぐもぐブースで食材を手にする選手

ハーフタイム中に栄養補給をする選手

入賞チームへ青森県のお米とお肉を贈呈

表彰式では、全農から、優勝・準優勝・３位の入賞チームへ、副賞として青森県産米「青天の霹靂・はれわたり」、「あおもり倉石牛サーロインステーキ」を贈呈しました。また、全出場選手への参加賞としてニッポンエール商品などをお渡しし、出場選手を「ニッポンの食」で激励しました。

男子優勝チームの「長野選抜」

女子優勝チームの「北海道選抜」

参加賞

全農ブース

スポーツ栄養教室を実施

大会初日、管理栄養士の菅洋子氏より参加選手を対象に、試合前後の補食の取り方やバランスよく食べることの大切さを伝える講義を実施しました。日常の食事習慣にすぐに活かせる内容の説明もあり、参加選手たちは熱心に耳を傾けていました。

Ｘアカウント「全農広報部 スポーツ応援」について

「全農広報部スポーツ応援」では、カーリングをはじめ、スポーツと食に関わる情報や、全農が「食」を通じてアスリートの皆さんをサポートする取り組みなどを発信しています。本大会の模様も随時投稿します。

ＵＲＬ：https://x.com/zennoh_sports

全農は「アスリートの活躍を『ニッポンの食』で支える」をスローガンに、海外で活躍するスポーツ選手から将来を担う子どもたちまでを「ニッポンの食」で応援していきます。

【大会概要】

（１）大会名称：第２１回全農全国高等学校カーリング選手権大会

（２）日程：2026年１月２２日（木）～２５日（日）

（３）会場：オカでんアリーナ（青森市）

（４）出場チーム：

【男子】北海道選抜、東北選抜、長野選抜、広島・北海道・千葉合同、青森・岩手合同

【女子】北海道選抜、東北選抜、東京選抜、福岡・長野・新潟合同、青森選抜

（５）主催：（公社）日本カーリング協会、青森市、全国高等学校カーリング選手権大会実行委員会

本大会に全農は特別協賛しました。