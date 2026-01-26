こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
プロ野球 阪神タイガース大山悠輔選手がAWGsスペシャルアンバサダーに就任し、アニマル・ドネーションに寄付を届ける
動物関連団体へのオンライン寄付サイトを運営する公益社団法人アニマル・ドネーション（所在地：東京都港区、代表理事：西平衣里、通称アニドネ、https://www.animaldonation.org/）は、阪神タイガースで選手として活躍している大山悠輔様に、動物の権利や福祉に関して広く理解を深め、社会全体での意識向上を促すAWGs（Animal Welfare Goals）活動にご協力頂くことになりました。大山様には、アニドネが掲げるAWGsを広く周知することを目的とした《AWGsスペシャルアンバサダー》にご就任頂きました。
また、大山様個人からアニマル・ドネーションに100万円の寄付金を受けることが決定しました。
この寄付金はアニドネが認定した動物保護団体に送られ、医療費・食費・生活費などに使われます。
■大山悠輔様 コメント
このたび、動物福祉の活動を支援するため、『アニマル・ドネーション』を通じた寄付を行うことにしました。
私自身、動物が好きで、動物たちを取り巻く環境に関心を持ってきましたが、まだ知らない課題も多くあるのではないかなと感じています。今回の寄付が、動物福祉活動を支える一助となるとともに、この取り組みをきっかけに、動物たちの現状について、少しでも多くの方に知っていただければ嬉しいです。今後も、社会の一員として自分にできる形で支援を続けていきたいと考えています。
■寄付金贈呈式の様子
（写真右から）阪神タイガース 大山悠輔選手、アニドネAWGs担当 望月舞
□ AWGs（Animal Welfare Goals）とは？
動物の目線で考えたSDGsとして、“一緒に犬猫の住む世界を変えよう”をスローガンに、全体のゴールと13のゴールを独自設定した問題提起とアクションサイトです。
URL: https://www.animaldonation.org/awgs/
多くの課題紹介や提言に対して、いいね！や共有、署名といったアクションは既に21,000を超えています。
『アニマル・ドネーション』とは
動物のためにがんばっている団体と、自分も何かしたいと思う人や企業を結びつける日本初の動物関連に特化したオンライン寄付サイトを運営する中間支援組織です。「どのような施設や活動を支援したらよいか分からない」という多くの方の声に応え、厳正な審査を経て認定された53団体（※）へ寄付をお届けしています。
また、動物福祉の向上を目指して、ともに考えアクションを呼びかけるAWGs（Animal Welfare Goals）プロジェクトも展開して、犬や猫に関連するさまざまな情報の発信を行っています。
※ 寄付先は、動物のためにがんばる団体（保護団体・介在団体・伴侶団体・啓発団体）が対象です。アニドネが提供する情報をもとに、寄付支援者自らが寄付先を選び、オンラインで直接寄付できるのも特徴です。アニドネはこれまでに、個人の方・団体の皆さまから、これまで累計で707,279,625円（2025年11月時点）の寄付金をお預かりし、「保護団体」、「介在団体」、「伴侶団体」、「啓発団体」へ寄付を届け、その活動を支援しています。今後もアニドネに寄せられる多くの寄付金を、高い理念と目標を掲げ活動する団体が有意義に活用できるよう努めてまいります。
■ 法人概要
法人名 ： 公益社団法人アニマル・ドネーション（ https://www.animaldonation.org/ ）
代表者 ： 西平 衣里（にしひら えり） 代表理事・マネジメントディレクター
所在地 ： 〒107-0062 東京都港区南青山2-15-5 FARO1F
設 立 ： 2010年7月（サービス開始：2011年9月）
活動内容： 1.動物福祉活動の支援に特化した寄付サイトの運営
2.動物関連団体へのサポート活動
3.「人と動物の共生」を社会に広める活動
【本リリースに関するお問い合わせ窓口】
公益社団法人アニマル・ドネーション 広報担当 長嶋（n.mochizuki@animaldonation.org）
本件に関するお問合わせ先
公益社団法人アニマル・ドネーション 広報担当 長嶋（n.mochizuki@animaldonation.org）
