Rhenusグループ、EcoVadisプラチナメダルを受賞 ― 世界上位1％にランクイン
Rhenusはサステナビリティ評価において世界上位1％に位置するEcoVadisプラチナメダルを獲得しました。
本受賞は、環境、労働と人権、倫理、持続可能な調達の各分野におけるRhenusグループの卓越した取り組みを示しています。
プラチナ認定は、ESG原則、透明性の高い情報開示、持続可能なサプライチェーンに対する当社の継続的なコミットメントを反映しています。
東京、日本 -Media OutReach Newswire- 2026年1月26日 - グローバルに物流ソリューションを提供するRhenusは、サステナビリティ評価を行う世界的かつ独立した機関であるEcoVadisによる最新の評価において、権威あるEcoVadisプラチナメダルを受賞しました。これにより、Rhenusは過去12か月間に評価された全世界の企業の中で**上位1％**にランクインしました。本評価は、環境、労働者の人権、倫理、持続可能な調達の4分野すべてにおける卓越したパフォーマンスを反映しており、責任ある物流と継続的改善に対する当社の取り組みを明確に示しています。
プラチナステータスの達成は、Rhenusにとって重要なマイルストーンであり、物流業界におけるサステナビリティ・パフォーマンス強化に向けた当社の着実な進展を示すものです。この認定は、ESG原則を事業運営およびガバナンスに深く組み込んできた当社の取り組みが大きく前進したことを証明しています。
従来のメダルレベルからプラチナ（100点満点中91点）への格上げは、環境、労働者の人権、倫理（コンプライアンスおよび情報セキュリティ）、持続可能な調達というEcoVadisの4つのテーマすべてにおける包括的な改善によって実現しました。これらの進展は、GRI基準に準拠し、グループ全体の方針、エビデンス、パフォーマンス報告を統合したRhenusグループ初のサステナビリティレポートの策定によって、特に大きく後押しされました。
Rhenusの人事・サステナビリティ・コンプライアンス担当取締役であるジョアナ・バエッツ博士は次のように述べています。
「プラチナは、私たちが一歩先へ進んでいることをお客様やパートナーに示す明確なシグナルです。私たちのビジョンは、お客様の脱炭素戦略における重要な実現パートナーとなることであり、そのためには厳格なガバナンスと透明性の高い情報開示を、実際のオペレーションで機能する実践的なソリューションと結び付ける必要があります。グループ全体のポートフォリオと多様なグローバル市場環境において、私たちは今後も主要なサステナビリティ基準との整合を図り、EcoVadisのような信頼できる機関を通じて進捗を検証しながら、さらなる高みを目指していきます。」
勢いを加速：プラチナ認定が顧客・パートナーにとって重要な理由とは
サプライチェーンに対するESGの監視や規制要件が強まる中、EcoVadisの評価は、サプライヤーデューデリジェンス、リスク管理、スコープ3対応において広く採用される基準となっています。Rhenusグループは今回のプラチナメダル獲得により、サステナビリティ・マネジメント・システムについて第三者による独立した検証を顧客に提供できるようになり、戦略的物流パートナーとしての信頼性を一層強化しました。
本認定は、Rhenusにとって大きな転換点を意味します。当社は今後も、脱炭素、責任ある調達、データ品質、透明性の高い情報開示への投資を継続し、サプライヤーとの連携を通じて、複雑かつマルチモーダルなサプライチェーン全体において測定可能なサステナビリティの成果を創出していきます。
Rhenusについて
Rhenusグループは、世界有数の物流スペシャリストとしてグローバルに事業を展開しており、年間売上高は82億ユーロに達します。70か国以上、1,330の拠点に41,000人の従業員を擁し、サプライチェーン全体にわたる革新的なソリューションを開発しています。輸送、倉庫、通関、付加価値サービスなど、家族経営の企業として、常に顧客ニーズを最優先に、各事業部門において事業を展開しています。
EcoVadisについて
EcoVadisは、185か国以上、250を超える業界で15万社以上に利用されているグローバルなサステナビリティ・インテリジェンス・プラットフォームです。その評価手法は、ISO 26000、GRI（グローバル・レポーティング・イニシアティブ）、国連グローバル・コンパクトなどの国際的なCSR基準に基づいています。メダルの授与は、公表時点でのパーセンタイル順位および各テーマにおける最低基準を満たしていることを条件としています。
