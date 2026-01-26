こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【西南学院大学】1月28日（水）講演会「閖上の記憶」〜東日本大震災がおしえてくれたこと〜 開催
西南学院大学では、講演会「閖上の記憶」を開催します。つきましては、取材いただける場合は、1月27日（火）15：00までに 会社名、取材人数及び代表者氏名を、下記【本件についてのお問い合わせ先】までご連絡ください。
本件のポイント
・本講演会は、東日本大震災から15年という節目に、震災の記憶を風化させることなく次世代へ語り継ぐことを目的として開催する。震災の伝承活動を通して、災害と向き合い、今私たちにできることを考える内容となっている。
・西南学院大学ボランティアセンターでは、震災の教訓を学び、将来の災害への備えにつなげることを取り組みの一環としている。世代や立場を超えて震災の記憶を共有し、防災や命の大切さについて考えるとともに、被災の記憶を「自分ごと」として捉え、今後の行動につなげる機会とする。
・講師として、津波復興祈念資料館「閖上の記憶」代表の丹野祐子氏を迎え、映像資料を交えながら、震災当日に起きた出来事や資料館の歩み、語り部として伝えたい思いについて講話いただく。
◎講演会「閖上の記憶」〜東日本大震災がおしえてくれたこと〜
日時：1月28日（水）16:00〜17:30
会場：1号館202教室
【内容】
1. 閖上の記憶のあゆみ（映像資料の視聴）2. あの日に何が起こったのか 3. 語り部として伝えたいこと
【講師】 丹野 祐子 氏 （津波復興祈念資料館「閖上の記憶」代表）
◆申込はこちらから https://forms.office.com/r/HyAQwkwgSk
▼本件に関する問い合わせ先
西南学院 総合企画部 広報課
住所：福岡市早良区西新6-2-92
TEL：092-823-3248
FAX：092-823-3249
メール：koho@seinan-gu.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
