こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
北海道科学大学高校の卒業生が、第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）に出場決定【出場を祝し、壮行会を開催します】
系列高校である北海道科学大学高等学校の卒業生 島川 拓也さんが第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）のフリースタイルスキー 男子モーグルの日本代表として出場することが決定しました。
オリンピック出場を祝し、壮行会を開催いたします。当日は、島川さんからの決意表明のほか、生徒会からの花束贈呈などを予定しております。皆様の温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。
壮行会 概要
日 時：1月28日(水) 15:30〜
会 場：北海道科学大学高等学校 体育館
出 席 者：島川 拓也さん
内 容：開会あいさつ
島川 拓也さんヒストリー映像放映
島川 拓也さん 決意表明
生徒会花束贈呈 ほか
〈本件に関するお問い合わせ〉
北海道科学大学高等学校 教頭 山下 卓
TEL:080-1863-7166
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携・広報課
地域連携・広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2371
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
オリンピック出場を祝し、壮行会を開催いたします。当日は、島川さんからの決意表明のほか、生徒会からの花束贈呈などを予定しております。皆様の温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。
日 時：1月28日(水) 15:30〜
会 場：北海道科学大学高等学校 体育館
出 席 者：島川 拓也さん
内 容：開会あいさつ
島川 拓也さんヒストリー映像放映
島川 拓也さん 決意表明
生徒会花束贈呈 ほか
〈本件に関するお問い合わせ〉
北海道科学大学高等学校 教頭 山下 卓
TEL:080-1863-7166
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携・広報課
地域連携・広報課
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-688-2371
FAX：011-688-2392
メール：koho@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/