系列高校である北海道科学大学高等学校の卒業生 島川 拓也さんが第25回オリンピック冬季競技大会（2026／ミラノ・コルティナ）のフリースタイルスキー 男子モーグルの日本代表として出場することが決定しました。

　オリンピック出場を祝し、壮行会を開催いたします。当日は、島川さんからの決意表明のほか、生徒会からの花束贈呈などを予定しております。皆様の温かいご声援をどうぞよろしくお願いいたします。

壮行会 概要

日　　時：1月28日(水) 15:30〜

会　　場：北海道科学大学高等学校 体育館

出 席 者：島川 拓也さん

内　　容：開会あいさつ

　　　　　島川 拓也さんヒストリー映像放映

　　　　　島川 拓也さん 決意表明

　　　　　生徒会花束贈呈 ほか

〈本件に関するお問い合わせ〉

　北海道科学大学高等学校　教頭　山下　卓

　TEL:080-1863-7166

▼本件に関する問い合わせ先

地域連携・広報課

地域連携・広報課

住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1

TEL：011-688-2371

FAX：011-688-2392

メール：koho@hus.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/