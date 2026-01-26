¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸¦µæÊó¹ðÅ¸¡ÛFIND ON SITE(¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¡¦¥µ¥¤¥È¡Ë¸Þ½½Íò°ÒÄª¤Ë¤è¤ë°õºþ¸¶¹Æ¤òÅ¸¼¨2026Ç¯1·î26Æü¡Á4·î19Æü
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡Ê¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¥»¥ó¥¿¡¼£²³¬¡Ë¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡ÁÎáÏÂ8Ç¯4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î´ü´Ö¡Ö2025 Ç¯ÅÙ¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸¦µæÊó¹ðÅ¸ FIND ON SITE¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬½êÂ¢¤¹¤ëºîÉÊ¤ä»ñÎÁ¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¸Þ½½Íò°ÒÄª¤ÎºîÉÊ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÉ³²ò¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯ÅÙºÇ¸å¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö2025 Ç¯ÅÙ¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸¦µæÊó¹ðÅ¸ FIND ON SITE¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤¬½êÂ¢¤¹¤ëºîÉÊ¤ä»ñÎÁ¤ò¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë¸Þ½½Íò°ÒÄª¤ÎºîÉÊ¤ä¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ©ºîÇØ·Ê¡¢¤½¤Î¥×¥í¥»¥¹¤òÉ³²ò¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢¸Þ½½Íò¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ºîÉÊ¤ÎÀ©ºî¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿°õºþ¸¶¹Æ¤Ç¤¹¡£À©ºî»þ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿Æ»¶ñ¤«¤é¼ÂºÝ¤ËÀ©ºî¤µ¤ì¤¿ÈÇ²¼¤Þ¤Ç¡¢¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î°ì¼¡»ñÎÁ¤ÎÅ¸¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Þ½½Íò¤ÎÁÏÂ¤¤ÎÈëÌ©¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¤òÍÑ¤¤¤¿¸¦µæ¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢Æü¡¹Ê¨¤µ¯¤³¤ë¶Ã¤¤ä´¶Æ°¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ËÜÅ¸¼¨¤Î´ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ä´ºº¸¦µæ¤Ï¡¢ÃÝÈø¥¢¡¼¥«¥¤¥ô¥º¡¢DNPÊ¸²½¿¶¶½ºâÃÄ¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¡¡¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸¦µæÊó¹ðÅ¸¡¡
Find On Site ¸Þ½½Íò°ÒÄª¤Ë¤è¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯ºîÉÊ°õºþÅ¸¼¨
Æü»þ¡§ÎáÏÂ8Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¡ÁÎáÏÂ8Ç¯4·î19¡ÊÆü¡Ë²ñ´üÃæÌµµÙ¡¡10»þ¡Á17»þ
Æþ¾ìÌµÎÁ
¾ì½ê¡§¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¡¡¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¥»¥ó¥¿¡¼£²F¡¡
¾ïÀßÅ¸¼¨¡§¸Þ½½Íò°ÒÄª¡Ý¡Ö´Ä¶¡×¤òµá¤á¤Æ
Ê¿ÌÌ¤ÈÎ©ÂÎ¤ò¼«Í³¤Ë±ýÍè¤·¡¢ÎÎ°è¤ò¤âÈô¤Ó±Û¤¨¤ë¸Þ½½Íò¤Î·Ý½Ñ¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤ì¤òÀ®¤·ÆÀ¤¿¡Ö´Ä¶¡×¤Ø¤Î°Õ¼±¤òÊä½õÀþ¤Ë¡¢¸Þ½½Íò¤ÎÊâ¤ß¤ò³µ´Ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¸Þ½½Íò°ÒÄª¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¼Ò²ñ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿STEM¶µ°é¤Ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥¢¡¼¥È¡×¤òÃì¤È¤·¤¿´¶À¶µ°é¤òÍ»¹ç¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸¦µæ¤Î½¼¼Â¤È¼ÂÁ©¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»ÜÀß¤Ë¤Ï¡¢Ä¦¹ï²È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¸Þ½½Íò°ÒÄª»á¤«¤é´óÂ£¤µ¤ì¤¿5000ÅÀ¤â¤ÎºîÉÊ¤ä»ñÎÁ¤¬¼ýÂ¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÆÈ¼«¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ÇÀ¤³¦¤ò´¶¼õ¤·¡¢ÁÏÂ¤¤¹¤ëÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹³èÆ°¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¶âÂô¹©¶ÈÂç³Ø¡¡¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÀÐÀî¸©Ìî¡¹»Ô»ÔÀð¤¬µÖ7-1
TEL¡§076-246-4784
FAX¡§076-248-7318
¥á¡¼¥ë¡§koho@kanazawa-it.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
