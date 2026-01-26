こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【第2回 ののいち22世紀デジタル美術館】アート作品や能登半島地震震災復興に関するメッセージなどを上下左右360度のプロジェクションマッピングで没入体験−金沢工業大学
金沢工業大学松林研究室では、2026年1月31日（土）より2月8日（日）まで、野々市市・学びの杜ののいちカレードにて、360度全面プロジェクションによるイマーシブ体験（没入体験）ができる未来型美術館「第2回 ののいち22世紀デジタル美術館」を開催します。
【主催者からのメッセージ】
2025年3月15日（土）・16日の2日間、野々市市民体育館で開催した第1回に続き、第2回は学びの杜ののいちカレードで開催することとなりました。前回から「よりパワーアップ」した内容で、長谷川章、バンクシー、岡本太郎、葛飾北斎等、国際的な作品に加え、野々市市民や小中学校・高校生の作品も展示に加えます。会場全体を上下左右360度のプロジェクションマッピングを用いた「イマーシブ(没入感)」システムとし、能登半島地震の震災復興に関するメッセージやドキュメンタリーインスタレーションも実施します。この企画を「ののいち22世紀デジタル美術館」と名付け、先端技術が集積する野々市から未来型の美術館を発信することで、世界中からの観光客に金沢(21世紀)だけでなく野々市(22世紀)も認識してもらうという、将来的なビジョンの実現を目指しています。
松林賢司(金沢工業大学教授・松林研究室)
■開催概要
第2回ののいち22世紀デジタル美術館
・会期：2026年1月31日（土）〜2月8日（日）
・時間：10:00〜20:00（出入り自由）
・会場：学びの杜ののいちカレード（石川県野々市市太平寺4丁目156）
・入場料：無料
【第2回ののいち22世紀デジタル美術館展示予定作品】
いち作品3分の動画インスタレーションを360度全面プロジェクションで繰り返し上映します。
<特別展示>
1.岡本太郎 川崎市岡本太郎美術館
2.バンクシー GMOデジタル美術館
3.葛飾北斎 すみだ北斎美術館
<能登復興支援作品>
4.野々市市民の能登メッセージ 澤田翔吾
5.Re born 輪島塗 福井浩一
6.いつまでも能登は走り続ける 他 野々市明倫高校・DXプロジェクト
<野々市をテーマとした作品>
7.知の宝 工学の曙 (ニュートン万有引力発見の書他) YDP(Yoshita Design Planning)
8.NO/1 ココ NO.1(野々市市5町会全部紹介しちゃいます!) ディーセントワーク
9.椿まつり CCC
10.北国街道野々市の市 北国街道野々市の市実行委員会
11.野々市市の宝(御経塚保育園からあなたに) DK art cafeプロジェクト 倖田真弘
<地元アーティスト作品>
12.春夏秋冬 DK art cafe プロジェクト 村上太一
13.Photographs as Dresses × Illustration（Flower Dress Series） やちゅうな
14.Digital Sculpture 金沢工業大学・村山研究室 林柊佑
15.デジタル作品集 野々市明倫高校藝術部
<初展示>
「宇宙が私を映す」《BROCKENCIRCLE|影がアーチストになる瞬間》長谷川章
【第1回ののいち22世紀デジタル美術館より】
［ショートムービー］
https://www.kanazawa-it.ac.jp/kitnews/2025/0417_digital_museum.html
▼本件に関する問い合わせ先
金沢工業大学 広報課
住所：石川県野々市市扇が丘7-1
TEL：076-246-4784
FAX：076-248-7318
メール：koho@kanazawa-it.ac.jp
